Finalizó la primera mañana de pruebas de Fórmula 1 en Bahréin: cómo le fue a Franco Colapinto

El argentino completó 28 vueltas con su Alpine, sufrió un inconveniente mecánico que generó una detención en pista y cerró el turno en el fondo del clasificador.

ENSAYOS. El piloto argentino trabajó con el A526 en Sakhir y el equipo ajustó el auto tras la detención en pista. ENSAYOS. El piloto argentino trabajó con el A526 en Sakhir y el equipo ajustó el auto tras la detención en pista.
Hace 2 Hs

El cronómetro marcó el cierre de la primera mañana de ensayos en Sakhir y para Franco Colapinto quedó una sensación repartida entre aprendizaje y contratiempos. El argentino completó 28 vueltas con el A526, mejoró su registro personal sobre el final, pero terminó último en la tabla de tiempos de la sesión.

La actividad había empezado con movimiento para todos los equipos, todavía en pleno proceso de adaptación al reglamento 2026. El piloto de Alpine logró girar con normalidad durante la primera parte del turno hasta que apareció el inconveniente que cambió la planificación ya que el auto se detuvo en el ingreso a la curva 8 y fue necesario retirarlo con grúa. La interrupción provocó la primera bandera roja del calendario.

Tras el trabajo de los mecánicos en boxes, Colapinto regresó a la pista aproximadamente una hora más tarde. Con neumáticos de compuesto medio, pudo bajar su tiempo inicial de 1m41s600 a 1m40s330. La mejora le permitió completar el programa previsto, aunque no alcanzó para escalar posiciones y además finalizó como el piloto con menor cantidad de giros.

Arriba en el clasificador, el dominio fue de Max Verstappen, que con el Red Bull marcó 1m35s433. Detrás se ubicaron Oscar Piastri (1m35s602) y George Russell (1m36s108). Más atrás aparecieron nombres fuertes como Lewis Hamilton, Esteban Ocon y el joven Arvid Lindblad.

Otro de los focos estuvo puesto en Carlos Sainz, que en su estreno con Williams rodó 77 vueltas, una cifra que marcó el contraste con una tanda en la que varios equipos priorizaron chequeos de fiabilidad por encima de la velocidad pura.

Para la segunda parte del día, el argentino cederá el monoplaza a su compañero, Pierre Gasly. El jueves la actividad será exclusiva para el francés, mientras que el viernes Colapinto volverá a tener tiempo en pista antes del último bloque de pruebas previsto nuevamente en Bahréin del 18 al 20 de febrero, paso previo al arranque del campeonato en Australia.

