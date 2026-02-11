Finalizó la primera mañana de pruebas de Fórmula 1 en Bahréin: cómo le fue a Franco Colapinto

La actividad había empezado con movimiento para todos los equipos, todavía en pleno proceso de adaptación al reglamento 2026. El piloto de Alpine logró girar con normalidad durante la primera parte del turno hasta que apareció el inconveniente que cambió la planificación ya que el auto se detuvo en el ingreso a la curva 8 y fue necesario retirarlo con grúa. La interrupción provocó la primera bandera roja del calendario.