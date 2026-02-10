Secciones
Contra la reforma laboral: convocan a una jornada de protesta frente al Rectorado de la UNT

La actividad incluirá un corte de calle e intervenciones artísticas con el objetivo de visibilizar la preocupación de quienes rechazan que “negocien con nuestros derechos ni entreguen nuestro futuro”.

Hace 39 Min

Desde la Secretaría de Cultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Juventud del PTS, junto a otras organizaciones políticas y estudiantiles, convocaron para este miércoles, a las 9 frente al Rectorado, a iniciar una jornada nacional de lucha contra la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

A través de un comunicado, los convocantes denunciaron que el gobierno de Osvaldo Jaldo estaría negociando el apoyo de los senadores peronistas a la reforma laboral, a la que calificaron como “esclavista” y sostuvieron que solo traerá perjuicios para trabajadores y trabajadoras.

 Además, afirmaron que los únicos “tucumanos” que, según su postura, se verían beneficiados son grandes empresarios de la provincia, a quienes acusaron de impulsar una precarización laboral que afecta especialmente a la juventud y que -según indicaron- la reforma busca “legalizar” y extender al conjunto de asalariados.

Asimismo, expresaron su repudio al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y al intento de derogar la Ley de Glaciares durante la misma jornada. 

Por último, exigieron a centros de estudiantes, federaciones universitarias, centrales sindicales y sindicatos que abandonen lo que definieron como “inmovilismo y tregua” y convoquen a un paro y a un plan de lucha nacional “hasta derrotar el plan de ajuste y represión del gobierno de Milei y los gobernadores”.

