Contra la reforma laboral: convocan a una jornada de protesta frente al Rectorado de la UNT

Desde la Secretaría de Cultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Juventud del PTS, junto a otras organizaciones políticas y estudiantiles, convocaron para este miércoles, a las 9 frente al Rectorado, a iniciar una jornada nacional de lucha contra la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.