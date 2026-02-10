Contra la reforma laboral: convocan a una jornada de protesta frente al Rectorado de la UNT

Desde la Secretaría de Cultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Juventud del PTS, junto a otras organizaciones políticas y estudiantiles, convocaron para este miércoles, a las 9 frente al Rectorado, a iniciar una jornada nacional de lucha contra la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
La actividad incluirá un corte de calle e intervenciones artísticas con el objetivo de visibilizar la preocupación de quienes rechazan que “negocien con nuestros derechos ni entreguen nuestro futuro”.
A través de un comunicado, los convocantes denunciaron que el gobierno de Osvaldo Jaldo estaría negociando el apoyo de los senadores peronistas a la reforma laboral, a la que calificaron como “esclavista” y sostuvieron que solo traerá perjuicios para trabajadores y trabajadoras.
Además, afirmaron que los únicos “tucumanos” que, según su postura, se verían beneficiados son grandes empresarios de la provincia, a quienes acusaron de impulsar una precarización laboral que afecta especialmente a la juventud y que -según indicaron- la reforma busca “legalizar” y extender al conjunto de asalariados.
Asimismo, expresaron su repudio al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y al intento de derogar la Ley de Glaciares durante la misma jornada.
Por último, exigieron a centros de estudiantes, federaciones universitarias, centrales sindicales y sindicatos que abandonen lo que definieron como “inmovilismo y tregua” y convoquen a un paro y a un plan de lucha nacional “hasta derrotar el plan de ajuste y represión del gobierno de Milei y los gobernadores”.