Jugó en Racing e Independiente, fue campeón de la Sudamericana y hoy vende oro mientras espera una nueva oportunidad

El material fue difundido por una cuenta dedicada a la compra y venta de productos. Allí se lo observa de noche, saludando con cercanía a la persona que concreta la operación. “Bien ahí que viniste hasta acá. Tengo cero movilidad, me chocaron el auto acá afuera. Tengo esto, está bueno. Yo lo quiero usar, pero ahora estamos así, renegando”, comenta antes de entregar la joya.