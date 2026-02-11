Secciones
Jugó en Racing e Independiente, fue campeón de la Sudamericana y hoy vende oro mientras espera una nueva oportunidad

Un video difundido desde Avellaneda mostró al mediocampista realizando una transacción por una joya y dejando un mensaje sobre su deseo de volver a competir.

Hace 2 Hs

Un video grabado en Villa Tranquila, Avellaneda, volvió a poner el nombre de Leonel “Lolo” Miranda en circulación. El mediocampista de 32 años, con pasado en Independiente y Racing Club, aparece realizando la venta de un anillo de oro mientras atraviesa un presente sin club. En la filmación se escucha una frase que resume el momento: “Estamos renegando”.

El material fue difundido por una cuenta dedicada a la compra y venta de productos. Allí se lo observa de noche, saludando con cercanía a la persona que concreta la operación. “Bien ahí que viniste hasta acá. Tengo cero movilidad, me chocaron el auto acá afuera. Tengo esto, está bueno. Yo lo quiero usar, pero ahora estamos así, renegando”, comenta antes de entregar la joya.

En el intercambio, Miranda se detiene en el origen del anillo. “Me lo mandé a hacer hace bastante, cuando jugaba en Racing. Está terrible”, explica. Después de revisar el peso y el estado, el acuerdo se cerró en 1.170 dólares. Más tarde trascendió que el comprador le dio dinero de más por equivocación y que el propio futbolista devolvió el excedente.

El volante también deja expuesto su deseo de volver a tener continuidad. “Se me cerraron banda de puertas. Que me dejen jugar seis meses”, afirma en el video, mientras aguarda una posibilidad para reinsertarse.

Formado en Independiente, luego emigró al Houston Dynamo y pasó por Tijuana antes de regresar al país. Defensa y Justicia, Tigre y Banfield fueron otras estaciones de su recorrido. En Racing encontró estabilidad, disputó 121 partidos y celebró el Trofeo de Campeones y la Copa Sudamericana. Su última experiencia fue en San Telmo, donde jugó ocho encuentros en la Primera Nacional.

