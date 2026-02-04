Racing negocia la salida de Nardoni por una cifra récord

Desde lo económico, la operación representa un impacto significativo para la “Academia”. Racing había comprado a Nardoni a Unión de Santa Fe a comienzos de 2023 por seis millones de dólares, en un esquema de pagos en cuotas. Con esta venta, no sólo recupera la inversión inicial, sino que logra una plusvalía importante. Además, el club santafesino percibirá el 30% del monto total, tal como se había establecido en el acuerdo original entre ambas instituciones.