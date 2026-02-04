Racing negocia la salida de Nardoni por una cifra récord

La salida de Juan Ignacio Nardoni de Racing Club está a un paso de convertirse en una de las operaciones más importantes del mercado sudamericano. Grêmio avanzó con una propuesta que contempla la compra del 80% de los derechos económicos del mediocampista por ocho millones de dólares, más dos millones adicionales en bonos por objetivos, y en Avellaneda ya dan el acuerdo prácticamente por cerrado.
La negociación tomó velocidad en los últimos días, luego de que el club brasileño dejara en claro su decisión de invertir fuerte por el volante de 23 años. Nardoni dio el visto bueno para continuar su carrera en Porto Alegre y sólo restan detalles contractuales para oficializar la transferencia. El jugador tiene vínculo vigente con Racing hasta diciembre de 2027, pero su futuro parece lejos del Cilindro, en un contexto deportivo complejo para el equipo.
Desde lo económico, la operación representa un impacto significativo para la “Academia”. Racing había comprado a Nardoni a Unión de Santa Fe a comienzos de 2023 por seis millones de dólares, en un esquema de pagos en cuotas. Con esta venta, no sólo recupera la inversión inicial, sino que logra una plusvalía importante. Además, el club santafesino percibirá el 30% del monto total, tal como se había establecido en el acuerdo original entre ambas instituciones.
La posible transferencia se da en un momento sensible para Racing, que todavía no logró sumar puntos en el Torneo Apertura y atraviesa una etapa de fuerte presión deportiva. En ese marco, la salida de uno de los futbolistas más regulares del plantel profundiza la necesidad de rearmar el mediocampo y encontrar respuestas rápidas dentro de la cancha.
En su paso por Avellaneda, Nardoni dejó números y títulos: disputó 126 partidos, marcó cinco goles, aportó siete asistencias y fue parte de los equipos que conquistaron la Supercopa Internacional 2022, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Bajo la conducción de Fernando Gago se consolidó como titular y alcanzó su mejor versión futbolística.
En Grêmio, el argentino se sumará a un plantel con fuerte presencia "albiceleste", donde ya están Walter Kannemann y Cristian Pavón, además de Franco Cristaldo. La influencia de Sebastián Saja, actual mánager de Racing y con pasado en el club gaúcho, fue clave para tender puentes y acelerar una operación que, de no mediar sorpresas, quedará sellada en las próximas horas.