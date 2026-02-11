Las Leonas golpearon en Tasmania y sumaron un triunfo clave ante Australia

El quiebre llegó a los 39 minutos. Tras una precisa “colgadita” de Valentina Raposo, apareció Agustina Gorzelany con su especialidad: la arrastrada potente y baja que se transformó en el 1-0. El gol fue una muestra de eficacia en un partido donde cada detalle marcaba la diferencia. Gorzelany, una de las especialistas en córner corto del plantel, volvió a responder en un momento clave.