Las Leonas golpearon en Tasmania y sumaron un triunfo clave ante Australia

Argentina venció 1-0 a las "Hockeyroos" en el segundo partido de la ventana de Hobart.

Agustina Gorzelany anotó el 1-0 frente a Australia en Hobart. Agustina Gorzelany anotó el 1-0 frente a Australia en Hobart. Prensa FIH.
Las Leonas consiguieron una victoria de peso en su gira internacional al derrotar 1-0 a Australia en Hobart, Tasmania. Luego del festejo ante Irlanda, el equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a mostrar carácter, orden defensivo y eficacia en los momentos decisivos para imponerse frente a uno de los rivales más exigentes del circuito.

El cruce ante las “Hockeyroos” mantuvo la lógica de los últimos enfrentamientos: cerrado, intenso y con pocas concesiones. Las Leonas y las "Hockeyroos" protagonizaron un duelo táctico, con mucha presión en mitad de cancha y defensas que respondieron con firmeza ante cada aproximación.

En el primer tiempo, las situaciones claras escasearon. Argentina tuvo la más peligrosa en el segundo cuarto, cuando Juana Castellaro encontró espacios y generó desequilibrio en el área rival, aunque sin poder romper el cero.

El complemento mantuvo la tensión. La acción más clara en los primeros minutos fue protagonizada por Zoe Díaz, que interceptó una salida australiana y quedó mano a mano con la arquera local. Su remate fue contenido, aunque la jugada derivó en un córner corto que encendió la alarma en la defensa oceánica.

El quiebre llegó a los 39 minutos. Tras una precisa “colgadita” de Valentina Raposo, apareció Agustina Gorzelany con su especialidad: la arrastrada potente y baja que se transformó en el 1-0. El gol fue una muestra de eficacia en un partido donde cada detalle marcaba la diferencia. Gorzelany, una de las especialistas en córner corto del plantel, volvió a responder en un momento clave.

Con la ventaja a su favor, Argentina administró los tiempos con inteligencia. Australia, obligado por el resultado, adelantó líneas y asumió más riesgos. Esa búsqueda generó imprecisiones en las locales y algunas transiciones peligrosas para Las Leonas, que tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia. Zoe Díaz volvió a generar peligro y consiguió otro córner corto, aunque el marcador ya no se modificaría.

¿Cuándo volverán a jugar Las Leonas?

Tras el éxito frente a Australia, Las Leonas volverán a presentarse el viernes 13 de febrero a las 5.30 ante Irlanda, en un nuevo desafío de esta gira internacional. El objetivo es claro: sumar rodaje, consolidar el funcionamiento y continuar acumulando resultados positivos de cara a los próximos torneos del calendario.

