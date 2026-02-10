Arranque con contrastes en la Pro League: goleada de Las Leonas y tropiezo inicial de Los Leones
En la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, el seleccionado femenino debutó con un contundente 5-0 ante Irlanda en Australia, mientras que el equipo masculino cayó frente a Bélgica en India, aunque ambos mantienen intacto el objetivo de sumar puntos clave rumbo a Los Ángeles 2028.
El hockey argentino volvió a escena este 10 de febrero con el inicio de la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, una edición especial que no sólo entrega puntos y prestigio, sino también un premio mayor: el campeón de cada rama obtendrá un pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, el arranque dejó sensaciones contrapuestas para los seleccionados nacionales: Las Leonas comenzaron con una actuación arrolladora, mientras que Los Leones tropezaron en el debut, aunque siguen bien posicionados en la tabla.
Un debut demoledor de Las Leonas en Australia
El seleccionado femenino inició su gira en Hobart, Australia, con una contundente victoria por 5 a 0 frente a Irlanda, en lo que fue una presentación ideal para el equipo que conduce Fernando Ferrara. Tras un primer cuarto parejo, Las Leonas marcaron claras diferencias desde el segundo parcial, apoyadas en una presión alta, velocidad en las transiciones y una notable eficacia en ataque.
Los goles argentinos fueron obra de Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Julieta Jankunas, María José Granatto y Lara Casas, en una actuación colectiva sólida que reafirmó el buen momento del equipo. Argentina dominó el ritmo del partido, controló la posesión y prácticamente no pasó sobresaltos en defensa, mostrando una versión madura y confiable.
El partido también dejó dos hitos destacados. Por un lado, el debut oficial de la mendocina Milagros Alastra, de apenas 19 años, quien sumó sus primeros minutos en el seleccionado mayor. Por otro, Paula Ortiz alcanzó los 100 partidos internacionales con la camiseta argentina, una marca significativa para la bonaerense de 28 años.
Fixture de Las Leonas - Ventana de febreroMartes 10/2: Argentina 5 - Irlanda 0Miércoles 11/2: Australia vs. Argentina (5.30)Viernes 13/2: Argentina vs. Irlanda (5.30)Sábado 14/2: Australia vs. Argentina (3.30)
En la tabla femenina, Países Bajos y Bélgica lideran con 21 puntos, mientras que Argentina suma 5 unidades en tres partidos, misma cantidad que España, pero con mejor diferencia de gol.
El tropiezo de Los Leones
En la rama masculina, la segunda ventana se disputa del 10 al 15 de febrero en Rourkela, India. Allí, el equipo dirigido por Lucas Rey afronta una serie de compromisos exigentes, con el objetivo de mantenerse en la zona alta de la clasificación general.
El debut fue ante Bélgica y terminó con derrota por 5 a 3, resultado que significó el fin del invicto argentino en el certamen. Los Leones habían logrado ponerse 3-1 arriba en el marcador, con dos goles de Tomás Domene y uno de Nicolás Della Torre, mostrando pasajes de muy buen hockey y efectividad ofensiva. Sin embargo, en los últimos ocho minutos el conjunto belga reaccionó, ajustó su juego y logró revertir el resultado con dos goles que inclinaron definitivamente la balanza.
Más allá del traspié, el seleccionado argentino continúa entre los principales protagonistas de la Pro League. El plantel combina experiencia con varios jugadores que formaron parte del equipo subcampeón del mundo juvenil con Los Leoncitos, una base joven que apunta a consolidarse en la élite internacional.
El calendario inmediato no da respiro: Argentina deberá enfrentar al local India, volver a medirse con Bélgica y cerrar la ventana ante Inglaterra, en una seguidilla que será determinante para el posicionamiento en la tabla.
Fixture de Los Leones - Ventana de febreroMartes 10/2: Argentina 3 - Bélgica 5Jueves 12/2: India vs. Argentina (11.00)Viernes 13/2: Argentina vs. Bélgica (11.00)Domingo 15/2: Argentina vs. Inglaterra (11.00)
En la clasificación masculina, Países Bajos lidera con 15 puntos, seguido por Inglaterra (12). Argentina aparece tercera con 11 unidades en cinco partidos, apenas por encima de Bélgica.
Así, con sensaciones distintas pero el mismo objetivo, el hockey argentino ya está en marcha. La Pro League recién comienza, pero cada punto empieza a valer oro en el camino hacia Los Ángeles 2028.