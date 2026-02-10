Arranque con contrastes en la Pro League: goleada de Las Leonas y tropiezo inicial de Los Leones

El hockey argentino volvió a escena este 10 de febrero con el inicio de la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, una edición especial que no sólo entrega puntos y prestigio, sino también un premio mayor: el campeón de cada rama obtendrá un pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, el arranque dejó sensaciones contrapuestas para los seleccionados nacionales: Las Leonas comenzaron con una actuación arrolladora, mientras que Los Leones tropezaron en el debut, aunque siguen bien posicionados en la tabla.