“Es una injusticia”: una leyenda del tenis reclamó a la ATP que reconozcan a Guillermo Vilas como número uno del mundo

“Cada día que pasa sin corregir eso es una injusticia mayor, especialmente considerando su estado de salud. El tenis le debe muchísimo”, expresó el sueco en una entrevista. Wilander, que dominó la clasificación durante 20 semanas a fines de los años 80, remarcó que la discusión ya cuenta con fundamentos sólidos. “Si hay pruebas de que Vilas fue número uno del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, afirmó.