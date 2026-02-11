Secciones
“Es una injusticia”: una leyenda del tenis reclamó a la ATP que reconozcan a Guillermo Vilas como número uno del mundo

Mats Wilander respaldó la revisión histórica impulsada por investigaciones que ubican al argentino en la cima del ranking durante 1975.

Hace 2 Hs

El pedido para que el tenis reconozca oficialmente a Guillermo Vilas como número uno del mundo sumó un respaldo de enorme peso internacional. Mats Wilander, ex líder del ranking y múltiple campeón de Grand Slam, solicitó que la ATP revise sus registros y repare lo que considera una deuda histórica.

“Cada día que pasa sin corregir eso es una injusticia mayor, especialmente considerando su estado de salud. El tenis le debe muchísimo”, expresó el sueco en una entrevista. Wilander, que dominó la clasificación durante 20 semanas a fines de los años 80, remarcó que la discusión ya cuenta con fundamentos sólidos. “Si hay pruebas de que Vilas fue número uno del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, afirmó.

El eje del planteo está en el trabajo realizado por el periodista Eduardo Puppo. Tras años de análisis, reconstruyó el sistema de puntuación utilizado en la década del '70 y concluyó que el argentino debió ubicarse en la cima durante cinco semanas de 1975 y otras dos de 1976, en tiempos en que el circuito era encabezado por Jimmy Connors.

La investigación alcanzó repercusión mundial a partir del documental "Serás lo que debas ser o no serás" y derivó en una presentación formal ante la ATP para modificar el historial de manera retroactiva. Hasta el momento, la entidad rechazó esa posibilidad.

De mantenerse el criterio actual, Vilas continúa siendo el único tenista con cuatro coronas de Grand Slam que nunca figuró oficialmente como número uno del ranking masculino.

Quienes impulsan el reconocimiento señalan además un antecedente concreto: en 2007 la WTA aceptó una revisión estadística y proclamó a Evonne Goolagong como líder de 1976.

La referencia de Wilander incluyó también la situación personal del ex jugador argentino. La familia mantiene un fuerte hermetismo para resguardar su intimidad. Andanin, su hija mayor, explicó en una entrevista con la revista Hola que buscan actuar con respeto y proteger a los más cercanos frente a la exposición pública. “Él está muy bien; lo demás está reservado a la familia”, aseguró.

Tiempo atrás, José Luis Clerc, rival y amigo de “Willy”, había conmovido al ambiente al manifestar cuánto lo extraña y agradecerle por su aporte al país y al deporte.

