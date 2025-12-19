“Lo extraño, que me disculpe”: la desgarradora confesión de José Luis Clerc sobre Guillermo Vilas

La emoción volvió a desbordar a José Luis Clerc. En una entrevista con ESPN, el extenista se quebró al recordar a Guillermo Vilas, su histórico rival, compañero de batallas y una de las figuras más grandes del deporte argentino. Lo que comenzó como un repaso por aquellos años gloriosos de Copa Davis terminó convirtiéndose en una de las confesiones más profundas de Batata ante las cámaras.