“Lo extraño, que me disculpe”: la desgarradora confesión de José Luis Clerc sobre Guillermo Vilas

El ex tenista revivió su vínculo con Vilas, lanzó una emotiva disculpa y reconoció cuánto lo marcó dentro y fuera de las canchas.

EMOCIONADO. Clerc recordó a Vilas y su pasado como tenistas.
Hace 3 Hs

La emoción volvió a desbordar a José Luis Clerc. En una entrevista con ESPN, el extenista se quebró al recordar a Guillermo Vilas, su histórico rival, compañero de batallas y una de las figuras más grandes del deporte argentino. Lo que comenzó como un repaso por aquellos años gloriosos de Copa Davis terminó convirtiéndose en una de las confesiones más profundas de Batata ante las cámaras.

“No sabés lo que lo extraño…”, dijo con la voz entrecortada. Y la frase no tardó en viralizarse. Clerc habló desde un lugar íntimo, dejando de lado la competencia y las viejas diferencias, para reconocer el impacto emocional que la figura de Vilas sigue teniendo en su vida.

Cuando el periodista le preguntó qué le diría hoy a su amigo, Clerc abrió el corazón. “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto. Muchas veces se lo falté, pero una fue en serio. Fuiste un ídolo, un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país y por mí”.

La salud de Vilas, envuelta en un fuerte hermetismo por decisión de su familia, añade una carga emocional aún mayor. Su hija Andanin explicó recientemente que intentan preservar la intimidad del extenista para evitarle sufrimiento, especialmente para proteger a los hijos más pequeños. “Él está muy bien, eso es lo que puedo decir. Lo demás queda en familia”.

La relación de Clerc y Vilas

La relación entre Clerc y Vilas tuvo todos los matices posibles. Rivalidad feroz en la elite del tenis mundial, diferencias personales y silencios profundos, pero también un compromiso absoluto cuando se trataba de representar a la Argentina. Dos finales de Copa Davis -1981 y 1983- los unieron en una gesta que marcó a generaciones. Con los años, la distancia se transformó en afecto sincero. “Es mi hermano tenístico”, resumió Batata.

En la entrevista, Clerc recordó también un momento crucial de su vínculo. “Hubo algo personal, muy doloroso, y él se portó muy bien. Eso borró todo: la competencia, los enojos… todo”. No es la primera vez que lo expresa; ya lo había insinuado en 2021 en el programa de Mirtha Legrand.

Además, explicó que entiende su carrera a la luz de la existencia de Vilas: “Gracias a Dios que estuvo él, porque fue el uno y Batata fue el dos”. Una frase que desnuda la admiración profunda que siempre sintió por el porteño, aun cuando la rivalidad los ponía en veredas opuestas.

Temas Copa DavisGuillermo VilasJosé Luis ClercESPNArgentina
