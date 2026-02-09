Cuba al límite: el Gobierno advirtió a las aerolíneas que no habrá combustible para los aviones

La crisis energética forzó un drástico plan de "compactación" turística. Según fuentes del sector, el Ejecutivo comenzó a cerrar hoteles en Varadero y los cayos del norte para trasladar a los visitantes a otras instalaciones y reducir así el consumo eléctrico. Esta medida se suma al cese de la venta de diésel y la reducción de servicios en hospitales y oficinas estatales.