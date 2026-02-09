Secciones
Cuba al límite: el Gobierno advirtió a las aerolíneas que no habrá combustible para los aviones

El régimen castrista anunció un plan de emergencia que incluye el cierre de hoteles y la reubicación de turistas.

La Habana, Cuba La Habana, Cuba Foto: Yamil Lage/AFP
Hace 2 Hs

El Gobierno de Cuba notificó formalmente a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de hoy, el país dejará de contar con combustible para aviación (jet fuel). El desabastecimiento, atribuido al endurecimiento del embargo petrolero por parte de Estados Unidos, pone en riesgo la conectividad de rutas clave hacia Florida, España, México y Panamá.

La crisis energética forzó un drástico plan de "compactación" turística. Según fuentes del sector, el Ejecutivo comenzó a cerrar hoteles en Varadero y los cayos del norte para trasladar a los visitantes a otras instalaciones y reducir así el consumo eléctrico. Esta medida se suma al cese de la venta de diésel y la reducción de servicios en hospitales y oficinas estatales.

En el plano diplomático, el escenario es de máxima tensión. Tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la suspensión del suministro de crudo, la isla busca desesperadamente nuevos aliados. Rusia manifestó estar en negociaciones para un eventual rescate, mientras que México envió este domingo dos buques de la Marina con más de 800 toneladas de víveres. 

Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene cautela sobre el envío de petróleo ante la amenaza de aranceles impuesta por la administración de Donald Trump a los países que suministren hidrocarburos a la isla.

