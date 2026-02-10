Efecto de las sanciones de Estados Unidos: Cuba se ralentiza por la falta de combustible

Como señal de la gravedad de la crisis, las autoridades cubanas han informado a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes, desde anoche. Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una “escala técnica” para asegurar el reabastecimiento. Además, el gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los turistas hacia otros establecimientos.