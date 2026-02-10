Un argentino hizo historia en el Super Bowl: Mariano Chiesa fue la primera voz en español de la final de la NFL

Radicado en Miami desde hace siete años, Chiesa fue la voz de la apertura oficial del Super Bowl para Telemundo, la cadena que posee los derechos de transmisión en español. Su tono grave, preciso y neutro acompañó uno de los eventos deportivos y televisivos más grandes del planeta, seguido por más de 120 millones de espectadores y con una facturación que supera ampliamente a la final de la Copa del Mundo de fútbol. Después de este gran evento, fue entrevistado por LA GACETA.