Super Bowl 2026: historia, origen del nombre y por qué es el cierre más esperado de la NFL

La edición LX del Super Bowl no solo definirá al campeón de la temporada 2025/26 entre Patriots y Seahawks: también vuelve a poner en escena un evento que nació hace casi 60 años, que encontró su nombre de manera casual y que hoy es el espectáculo deportivo más influyente del planeta.

Hoy la NFL bajará el telón de su temporada con el Super Bowl LX, la final que enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Será una noche decisiva para el fútbol americano profesional, pero también una nueva confirmación de por qué este partido se transformó en mucho más que un simple cierre deportivo.

Qué es el Super Bowl

El Super Bowl es el partido que define al campeón de la NFL. En el duelo se enfrentan los ganadores de las dos grandes conferencias de la liga: la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC). Se disputa a partido único, en sede neutral, y concentra una atención mediática que ningún otro evento deportivo logra igualar año tras año.

Con el paso del tiempo, el Super Bowl dejó de ser solo una final para convertirse en un fenómeno cultural global. El show de medio tiempo, las publicidades millonarias y la audiencia multimillonaria alrededor del mundo lo posicionaron como uno de los eventos más vistos del calendario deportivo internacional. El último campeón fue Philadelphia Eagles, que en esta edición cederá su corona ante un nuevo monarca.

El origen del nombre

La historia del nombre “Super Bowl” tiene un origen tan simple como curioso. A fines de la década de 1960, la NFL y la AFL -dos ligas que competían entre sí- acordaron disputar una final conjunta para definir un campeón absoluto y potenciar el impacto del deporte. La idea fue impulsada por Lamar Hunt, fundador de los Kansas City Chiefs.

Hunt se inspiró en los tradicionales partidos universitarios llamados “bowls”, denominados así por la forma circular y hundida de los estadios, similares a un plato hondo. En un primer momento se barajó el nombre “Super Ball”, pero con el tiempo se adoptó definitivamente “Super Bowl”, también conocido como Super Tazón en español.

El nombre apareció por primera vez en las entradas de la tercera edición, en 1969, y quedó oficializado en 1970, luego de la fusión total entre la NFL y la AFL. Desde entonces, cada edición se identifica con números romanos, una tradición que le dio al evento un sello único y reconocible en todo el mundo.

El nacimiento de una leyenda

La primera final se disputó el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y todavía no llevaba el nombre actual: se llamó “AFL-NFL World Championship Game”. En aquel partido inaugural, los Green Bay Packers vencieron por 35-10 a los Kansas City Chiefs, convirtiéndose en el primer campeón de la historia.

Lo que empezó como un acuerdo estratégico entre dos ligas terminó transformándose en el evento deportivo más influyente del planeta. Hoy, casi seis décadas después, el Super Bowl es sinónimo de final, espectáculo y cierre definitivo de la temporada.

Por qué sigue siendo el más esperado

El Super Bowl resume todo lo que la NFL construyó durante el año: competitividad, espectáculo, negocio y emoción. Es el punto final de una temporada larga y exigente, pero también una cita que trasciende al público habitual del fútbol americano. Cada edición, como la de este 2026, reafirma su lugar como el cierre más esperado del deporte estadounidense y uno de los grandes eventos globales del calendario anual.

