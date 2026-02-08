Super Bowl 2026: historia, origen del nombre y por qué es el cierre más esperado de la NFL

Por qué sigue siendo el más esperado

El Super Bowl resume todo lo que la NFL construyó durante el año: competitividad, espectáculo, negocio y emoción. Es el punto final de una temporada larga y exigente, pero también una cita que trasciende al público habitual del fútbol americano. Cada edición, como la de este 2026, reafirma su lugar como el cierre más esperado del deporte estadounidense y uno de los grandes eventos globales del calendario anual.