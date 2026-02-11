Ventas de ingenios

En el último año se registró un hecho un tanto inusual: varios ingenios tucumanos fueron vendidos. Respondió ello a diversas circunstancias propias del devenir azucarero. Las de ahora, como las registradas anteriormente en la rica historia de la actividad, tuvieron siempre un fuerte impacto, dadas las connotaciones socio-económicas que de ella derivan. Estuvieron acompañadas por un halo de curiosidades sobre el porqué se hicieron. Desde sus orígenes se fueron sucediendo ininterrumpidamente en un negocio que por su dinamismo así lo exige. Razones hubo de sobra para justificarlas. Cada una con su singularidad.