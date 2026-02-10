Causa Polo Obrero: la Corte Suprema rechazó un planteo de Eduardo Belliboni y el expediente avanza al juicio oral

Según el fallo, el Estado fue engañado mediante rendiciones de cuentas falsas, con facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no realizados, transferencias a personas allegadas y el uso de cheques para ocultar el destino real del dinero. A eso se sumó, según el juez, la falta de rendición de una parte de los desembolsos ante el Ministerio correspondiente.