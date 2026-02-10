Secciones
Estafa con falsa enamorada incluída: qué motivó al soldado de Olivos a llegar a su trágico final

El joven de 21 años fue víctima de una red de extorsión operada desde perfiles falsos creados en penales bonaerenses.

Estafa con falsa enamorada incluída: qué motivó al soldado de Olivos a llegar a su trágico final Foto: Perfil
Hace 1 Hs

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado esclarecieron los hechos que llevaron al soldado de la Quinta de Olivos a suicidarse. El pasado diciembre, un joven de 21 años decidió darse un balazo en la cabeza en la finca presidencial, acosado por un grupo de estafadores. Este martes, se conoció cuál fue el modus operandi que utilizaron sus atacantes, quienes lo llevaron a tomar la drástica decisión.

La banda operaba desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, según informaron las autoridades. Rodrigo Gómez prestaba servicio en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, el grupo encargado de brindar protección al presidente de la Nación.

El modus operandi que llevó al suicidio al soldado de la Quinta de Olivos

La operación que desarrollaron sus atacantes incluía una aplicación de citas y una supuesta pareja. Todo comenzó cuando Gómez tomó contacto por primera vez con una mujer que formaba parte de esta banda de ladrones. En realidad, el vínculo siempre fue parte de una simulación cuyo objetivo era obtener dinero del soldado, a quien lograron quitarle $1.400.000, según pudo saber el diario La Nación.

“El 16 de diciembre pasado hubo un hecho que nos conmocionó a todos, una muerte violenta. Un joven de 21 años, integrante del Ejército y que cumplía su guardia en una de las casillas de la Quinta de Olivos, lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida”, dijo en la conferencia de prensa Monteoliva. Luego de estudiar el detrás del suicidio, llegaron a las mentes artífices del plan.

El soldado se había despedido con una carta en la que detallaba algunos pormenores del calvario que había sufrido durante sus últimos días. “Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo a decepcionarlos”, escribió en la misiva.

De la aplicación de citas, Gómez pasó a WhatsApp con Julieta –el nombre que le había dicho la mujer que tenía–. Pero tiempo después empezó a recibir audios de otra mujer, la supuesta madre de Julieta, acusándolo de ser un “degenerado” por haber iniciado un vínculo con su hija, menor de edad. Para evitar una causa judicial y una pena que se veía intimidante, un policía de la ciudad le pedía dinero a Gómez.

Con esta metodología extorsiva, los atacantes pudieron obtener dinero de la víctima. “A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”, determinó Monteoliva.

