Estafa con falsa enamorada incluída: qué motivó al soldado de Olivos a llegar a su trágico final

De la aplicación de citas, Gómez pasó a WhatsApp con Julieta –el nombre que le había dicho la mujer que tenía–. Pero tiempo después empezó a recibir audios de otra mujer, la supuesta madre de Julieta, acusándolo de ser un “degenerado” por haber iniciado un vínculo con su hija, menor de edad. Para evitar una causa judicial y una pena que se veía intimidante, un policía de la ciudad le pedía dinero a Gómez.