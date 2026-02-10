Independiente Rivadavia volvió a ganar y confirma su gran momento en el Apertura

El inicio no fue sencillo para el conjunto visitante. Estudiantes salió con decisión, presionó alto y le cerró los caminos a Sebastián Villa durante buena parte del primer tiempo. Incluso generó peligro con un remate de Garnerone que pasó cerca del arco defendido por Bolcato. Independiente, sin embargo, también tuvo sus momentos: un disparo de Leonard Costa que dio en el poste —luego anulado por fuera de juego— y algunas intervenciones punzantes de Villa que empezaron a inclinar el trámite.