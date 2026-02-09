Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
“Vamos a mostrarles a los tucumanos un verdadero show basquetbolístico, como nunca han visto”, dijo Bill Hobley al presentarse en la provincia en 1994. En esos días desplegaron su show entre circense y deportivo ante 4.000 espectadores en el Club Villa Luján, a beneficio de Fundacsa. Ya habían venido en 1971 (en la foto superior, Paul Robertson driblea acostado en la cancha) y en 1976. Volverían varias veces más.
En 1994 hubo de todo: hasta visitaron al gobernador Palito Ortega y desplegaron su gran histrionismo. En la foto, el gigante Darryl Dawkins (2,11 m) saluda a una espectadora. En la segunda foto se aprecia el espectacular vuelo de Reginald Philips para encestar.
El show era un despliegue de habilidad técnica mezclado con gags y tres personas del público eran invitadas a participar unos minutos. Había dos árbitros, una mascota y micrófonos incorporados a los jugadores, que hablaban y gritaban constantemente.
En 1994 estaban Howard “El Loco” Gaffney y Billy “Supertrooter” Hobley, quienes conducían y armaban los sketches. Había un petiso de 1,60 m que hacía maravillas con la pelota, Arnold Barnbard; también, Dawkins (ex NBA), Rodney English, un experto en dribbling, y Mario “Súper Mario” Green” y Dajuan Eubanks, dos cultores del “dunk-shot” (lanzamiento explosivo y acrobático donde el jugador salta y clava el balón en el aro con una o dos manos).
Su historia comenzó en 1927 con un primer show ante 300 personas en Hincley, Illinois. Después recorrieron el mundo. En 1951 congregaron a 75.000 personas en el estadio olímpico de Berlín y su biografía dice que en 1956 en la guerra civil peruana las fuerzas opositoras pidieron cuatro días de tregua para que se presentaran ante miles de fanáticos.
En 1985 se incorporó al grupo una mujer, Lynette Woodard.
Siempre hubo un equipo acompañante, que se encargaba de perder los partidos, razón por la cual los Globetrotters tienen récord de encuentros ganados consecutivamente. Se trataba de los Washington Generals y los New York Nationals, que siempre jugaban en serio, mientras los Globetrotters realizaban tiros de larga distancia, volcadas, acrobacias y tretas.
En 1994 vinieron con los Generals. Uno de los jugadores, que no quiso dar su nombre, ante la pregunta de LA GACETA de cómo les caía eso de tener que perder siempre, contestó: “ganamos buena plata, viajamos por el mundo y también nos divertimos. ¿Qué más podemos pedir?”