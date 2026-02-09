Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán

“Vamos a mostrarles a los tucumanos un verdadero show basquetbolístico, como nunca han visto”, dijo Bill Hobley al presentarse en la provincia en 1994. En esos días desplegaron su show entre circense y deportivo ante 4.000 espectadores en el Club Villa Luján, a beneficio de Fundacsa. Ya habían venido en 1971 (en la foto superior, Paul Robertson driblea acostado en la cancha) y en 1976. Volverían varias veces más.