Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

“Vamos a mostrarles a los tucumanos un verdadero show basquetbolístico, como nunca han visto”, dijo Bill Hobley al presentarse en la provincia en 1994. En esos días desplegaron su show entre circense y deportivo ante 4.000 espectadores en el Club Villa Luján, a beneficio de Fundacsa. Ya habían venido en 1971 (en la foto superior, Paul Robertson driblea acostado en la cancha) y en 1976. Volverían varias veces más.

En 1994 hubo de todo: hasta visitaron al gobernador Palito Ortega y desplegaron su gran histrionismo. En la foto, el gigante Darryl Dawkins (2,11 m) saluda a una espectadora. En la segunda foto se aprecia el espectacular vuelo de Reginald Philips para encestar.

Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán
Recuerdos fotográficos: La divertida magia de los Globetrotters en Tucumán

El show era un despliegue de habilidad técnica mezclado con gags y tres personas del público eran invitadas a participar unos minutos. Había dos árbitros, una mascota y micrófonos incorporados a los jugadores, que hablaban y gritaban constantemente.

En 1994 estaban Howard “El Loco” Gaffney y Billy “Supertrooter” Hobley, quienes conducían y armaban los sketches. Había un petiso de 1,60 m que hacía maravillas con la pelota, Arnold Barnbard; también, Dawkins (ex NBA), Rodney English, un experto en dribbling, y Mario “Súper Mario” Green” y Dajuan Eubanks, dos cultores del “dunk-shot” (lanzamiento explosivo y acrobático donde el jugador salta y clava el balón en el aro con una o dos manos).

Su historia comenzó en 1927 con un primer show ante 300 personas en Hincley, Illinois. Después recorrieron el mundo. En 1951 congregaron a 75.000 personas en el estadio olímpico de Berlín y su biografía dice que en 1956 en la guerra civil peruana las fuerzas opositoras pidieron cuatro días de tregua para que se presentaran ante miles de fanáticos.

En 1985 se incorporó al grupo una mujer, Lynette Woodard.

Recuerdos fotográficos: ¿Qué tipo de mujer inspiró la Libertad?

Recuerdos fotográficos: ¿Qué tipo de mujer inspiró la Libertad?

Siempre hubo un equipo acompañante, que se encargaba de perder los partidos, razón por la cual los Globetrotters tienen récord de encuentros ganados consecutivamente. Se trataba de los Washington Generals y los New York Nationals, que siempre jugaban en serio, mientras los Globetrotters realizaban tiros de larga distancia, volcadas, acrobacias y tretas.

En 1994 vinieron con los Generals. Uno de los jugadores, que no quiso dar su nombre, ante la pregunta de LA GACETA de cómo les caía eso de tener que perder siempre, contestó: “ganamos buena plata, viajamos por el mundo y también nos divertimos. ¿Qué más podemos pedir?”

Temas TucumánRamón "Palito" OrtegaClub Defensores de Villa Luján
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
1

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina
2

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui
3

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40
4

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas
5

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard
6

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Más Noticias
Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

Comentarios