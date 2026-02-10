Elecciones legislativas: Trump perdió en Louisiana y suma ya siete derrotas

BATON ROUGE, Luisiana.- Donald Trump recibió otro duro golpe electoral. Esta vez en otra elección especial pero en el 60° Distrito de la Cámara de Representantes del Estado de Luisiana, un territorio que los republicanos habían conquistado por 13 puntos en las presidenciales de 2024. Como ocurrió en las elecciones especiales en Texas de la semana pasada, los demócratas destacaron la diferencia en recursos en comparación con por republicanos.
Ahora, la demócrata Chasity Martínez ganó con un contundente 62% de los votos frente al 38% del republicano Brad Daigle. La diferencia fue de unos 23 puntos, lo que implica un giro de 36 puntos respecto del desempeño del Partido Republicano en el distrito entre esta elección y la anterior.
La elección especial se convocó tras la renuncia del anterior representante del distrito, el demócrata Chad Brown, quien en noviembre de 2025 dejó su banca para asumir como comisionado estatal de la Oficina de Control de Alcohol y Tabaco.
Aunque la victoria de Martínez no implica un cambio de partido, ya que los demócratas retenían la banca, el resultado tuvo impacto político: medios locales señalaron que los republicanos veían la elección como una oportunidad clave para recuperarla, en un distrito que Trump había ganado en tres ocasiones.
El distrito respaldó históricamente a candidatos demócratas en las elecciones estatales y locales, pero en los últimos años se inclinó hacia el Partido Republicano en los comicios federales. “Aunque superada en gasto de campaña por tres a uno, igual ganó. Esto es lo que pasa cuando los demócratas se movilizan y se organizan”, tuiteó la cuenta Demócrata de Luisiana.
En Texas
Ya había pasado en Texas. En el distrito 9 de Texas, el demócrata Taylor Rehmet dio vuelta una banca en el condado más republicano del país, que el Partido Republicano controlaba desde hacía más de 40 años. En ese distrito, Trump había ganado por 17 puntos en 2024, pero Rehmet se impuso ahora por 14.
Un dato importante es que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los demócratas recuperaron ocho distritos que estaban en manos republicanas a través de elecciones especiales y sumaron además 18 bancas en Nueva Jersey y Virginia en las elecciones noviembre pasado. Hasta el momento, los republicanos no lograron revertir ninguna.
Según el portal “La Política Online”, son nueve caídas desde que llegó al poder y siete derrotas consecutivas se suma Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, el referendo en California, la alcaldía de Miami y las elecciones especiales en Texas y Louisiana.
El escenario se presenta complejo para Trump, que registra si nivel histórico más bajo de popularidad producto de la operación de la policía antiinmigrantes que asesinó dos personas en Minneápolis, una errática política exterior y, especialmente, una caída del empleo como consecuencia de la política de aranceles.
El temor de los republicanos es llegar con este nivel de debilidad a las legislativas de noviembre que, en caso de una derrota, dejaría a Trump sin mayoría y a tiro de un juicio político.