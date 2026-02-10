Elecciones legislativas: Trump perdió en Louisiana y suma ya siete derrotas

BATON ROUGE, Luisiana.- Donald Trump recibió otro duro golpe electoral. Esta vez en otra elección especial pero en el 60° Distrito de la Cámara de Representantes del Estado de Luisiana, un territorio que los republicanos habían conquistado por 13 puntos en las presidenciales de 2024. Como ocurrió en las elecciones especiales en Texas de la semana pasada, los demócratas destacaron la diferencia en recursos en comparación con por republicanos.