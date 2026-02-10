El Gobierno nacional busca movilizar los “dólares del colchón”

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), señalaron que esta norma “viene a poner las cosas en su lugar” al devolver a los ciudadanos la libertad de disponer de su dinero sin dar explicaciones sobre su origen. Esta reglamentación modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, estableciendo lo que el oficialismo define como un “blanqueo popular permanente” y un cambio de enfoque: se abandona la presunción de culpabilidad fiscal.