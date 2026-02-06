Infraestructura, tecnología y calma: así es el predio donde la Selección Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026

La tranquilidad de Kansas City fue otro factor determinante. Menor densidad poblacional, menos congestión de tránsito y un entorno más controlado que el de otras grandes ciudades aparecieron como ventajas para aislar al plantel del ruido externo. Es una lógica similar a la que la Selección ya aplicó con éxito en Qatar 2022: reducir el estrés, optimizar recursos y crear un espacio propio para enfocarse exclusivamente en la competencia.