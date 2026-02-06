Infraestructura, tecnología y calma: así es el predio donde la Selección Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni eligió un centro de alto rendimiento con servicios de última generación y una ubicación estratégica, pensado para optimizar la preparación y el descanso durante la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino ya tiene definido el corazón operativo de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Tras una serie de inspecciones técnicas, la delegación albiceleste eligió como centro de entrenamiento y preparación al Compass Minerals National Performance Center, el moderno predio del Sporting Kansas City, ubicado en Kansas City.
La decisión fue tomada por el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, junto a las autoridades de AFA, luego de evaluar múltiples opciones en Estados Unidos. El objetivo es minimizar traslados, optimizar tiempos de trabajo y garantizar un entorno controlado que favorezca la preparación física y la convivencia durante un torneo largo.
Inaugurado en 2017, el complejo ocupa 21 hectáreas y es considerado uno de los centros de entrenamiento más avanzados de la región. Cuenta con tres canchas de césped natural de tamaño reglamentario ubicadas en paralelo y otros dos campos de césped sintético con iluminación LED. Todo el predio rodea un pabellón de entrenamiento de dos plantas, diseñado para el trabajo integral de planteles profesionales.
Las instalaciones incluyen aulas, espacios para análisis con cámaras, plataformas de observación y áreas pensadas tanto para la formación como para la recuperación. En su presentación oficial, el propio predio se define como un entorno de elite destinado al desarrollo de jugadores, entrenadores y árbitros de alto nivel.
Uno de los puntos más valorados por el staff argentino fue el laboratorio de rendimiento deportivo, equipado con consultorio de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, áreas de crioterapia, salas de recuperación y masajes, cámara ambiental y clínica médica. A eso se suma un gimnasio completamente equipado y espacios destinados al descanso, fundamentales para el día a día de una Copa del Mundo.
El centro también dispone de vestuarios, tres aulas con paredes móviles para charlas técnicas y seminarios, seis salas de descanso para trabajos en grupos reducidos y una cafetería que permite organizar las comidas sin salir del complejo. Por su versatilidad, el lugar también suele utilizarse para concentraciones, torneos y eventos deportivos internacionales.
Desde su apertura, el predio fue utilizado por equipos de primer nivel, como el Portland Thorns del fútbol femenino y la selección femenina de rugby de Canadá. En cuanto a presencia argentina, el único futbolista nacional que llegó a entrenarse allí fue José Mauri, durante su paso por el Sporting Kansas City entre 2021 y 2022.
El “búnker” elegido está asociado al Hotel Origin, donde se alojará la delegación durante la competencia. El hotel se encuentra en el centro de la ciudad y a unos 30 kilómetros tanto del centro de entrenamiento como del Aeropuerto Internacional de Kansas City, un aspecto clave en la planificación logística.
La tranquilidad de Kansas City fue otro factor determinante. Menor densidad poblacional, menos congestión de tránsito y un entorno más controlado que el de otras grandes ciudades aparecieron como ventajas para aislar al plantel del ruido externo. Es una lógica similar a la que la Selección ya aplicó con éxito en Qatar 2022: reducir el estrés, optimizar recursos y crear un espacio propio para enfocarse exclusivamente en la competencia.
Con este centro de alto rendimiento como base, la Selección Argentina buscará replicar un modelo que prioriza el detalle, la recuperación y la organización, con Kansas City como punto de partida de su camino en el Mundial 2026.