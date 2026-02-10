Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde el interior a Miami

Aerolíneas Argentinas anunció un ambicioso plan de conectividad de cara al Mundial 2026 , que se desarrollará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. La principal novedad es la implementación de rutas internacionales que conectarán directamente a ciudades del interior del país con Miami , facilitando el traslado de millas de hinchas. Esta estrategia busca descentralizar la operación habitual desde Buenos Aires, permitiendo que el fervor mundialista se canalice desde diversos puntos estratégicos del territorio nacional.