Diego Diellos, el “experto” en el ascenso que ilusiona a San Martín

Emigrando por un sueño

Para entender al jugador de 32 años, hay que retroceder a San Vicente, su ciudad natal en Misiones. Como tantos otros chicos del interior, el desarraigo fue el precio a pagar para llegar al profesionalismo. A los 14 años, con el bolso cargado de ilusiones, llegó junto a su padre a Buenos Aires. El destino inicial fue El Porvenir, en Gerli. El fútbol, sin embargo, suele tener esos giros imprevistos: un problema administrativo le impidió firmar con el “Porve”. Lo que en ese momento pareció un golpe al mentón terminó siendo la llave de su futuro.