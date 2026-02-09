Omar Hasan, entre la memoria y la reflexión: el legado de Los Pumas 2007 y su vínculo con Tucumán

El viaje tuvo un motivo concreto. Hasan llegó al país como parte de un proyecto editorial ambicioso, de escala mundial, que lo tiene como protagonista y como gestor. Un libro que apunta a inmortalizar los rostros de quienes marcaron una época en el rugby internacional. “La primera razón fue un proyecto que se concretó con amigos franceses: un libro grande con vistas al Mundial de Australia 2027. Se llama Gueules du Rugby. Son fotos de ex rugbistas de distintas generaciones, con primeros planos donde se ven las marcas de las batallas rugbísticas”, contó. “Eso fue lo que me trajo a Argentina. Estuve 10 días en Buenos Aires y después aproveché la oportunidad de venir a Tucumán y quedarme un tiempo, como lo necesitaba”, dijo.