Emmanuel "Puma" Gigliotti anunció su retiro del fútbol profesional

La carrera de Gigliotti fue un ascenso constante que comenzó en el barro de General Lamadrid en 2006. Sin embargo, uno de los capítulos fundamentales para que el fútbol de élite pusiera sus ojos en él fue su paso por Atlético Tucumán. En la temporada 2009-2010, con la camiseta del Decano, el delantero jugó 28 partidos, con cinco goles y dos asistencias, lo que le sirvió para emigrar a Europa el año siguiente —fue al Novara, de la segunda división italiana— y tras ese paso por el Viejo Continente, recalar en San Lorenzo.