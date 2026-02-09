Ralf Schumacher se casa con su novio Étienne: la sorpresiva reacción de su ex esposa
El ex piloto de Fórmula 1 formalizará su relación durante el próximo mes de mayo. Tras años de disputas públicas y distanciamiento familiar, la madre de su hijo, Cora Brinkmann envió un inesperado mensaje de buenos deseos para la pareja.
El ex piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, ha decidido dar un paso trascendental en su vida personal al anunciar su compromiso matrimonial con su hasta ahora novio Étienne Bousquet-Cassagne. La noticia, que ha cobrado relevancia mundial este lunes, marca el inicio de una nueva etapa para el hermano del heptacampeón Michael Schumacher, quien oficializó su relación sentimental a mediados de 2024.
La boda está programada para el último fin de semana de mayo en la exclusiva localidad de Saint-Tropez, en el sur de Francia. Según los detalles trascendidos, los festejos se extenderán durante tres días en la villa donde la pareja reside gran parte del año.
Un mensaje conciliador en medio de la tormenta
Lo que más ha impactado en el entorno mediático no es solo el anuncio del enlace, sino la inesperada reacción de Cora Brinkmann, ex esposa del piloto. Tras trece años de matrimonio y una separación marcada por batallas legales y declaraciones cruzadas, la ex modelo rompió el silencio para enviar un mensaje de paz.
"Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad", manifestó Cora a través de declaraciones recogidas por el diario alemán BILD.
Este gesto resulta llamativo dado el historial reciente de la expareja. Cora había expresado públicamente su dolor y sorpresa tras la revelación de la orientación sexual de Ralf, asegurando que se enteró de la noticia por los medios y que dicha situación había afectado profundamente su salud mental. En su mensaje de buenos deseos, la ex modelo incluyó a su actual pareja, el estadounidense Steven Bo Bekendam.
Conflictos familiares y el peso del pasado
A pesar de esta aparente tregua, el contexto familiar sigue siendo complejo. Ralf y Cora son padres de David Schumacher (24), quien mantiene una relación fluida con su padre pero se encuentra distanciado de su madre desde hace varios años. David ha apoyado públicamente la relación de Ralf con Étienne, lo que en su momento profundizó la grieta con Cora.
Por su parte, el ex piloto de Jordan, Williams y Toyota se muestra más pleno que nunca. En declaraciones recientes a la prensa alemana, Ralf destacó la sintonía que mantiene con Bousquet-Cassagne: "Tenemos una armonía increíble y nos entendemos a la perfección. Nunca pensé que pudiera ser tan maravilloso".
La oficialización de este vínculo no solo cierra un capítulo de especulaciones sobre la vida privada del piloto, sino que también parece abrir una puerta, aunque sea estrecha, hacia la finalización de las hostilidades con su pasado familiar.