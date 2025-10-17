Ralf Schumacher, furioso con Colapinto: “Mick es mucho mejor”

El expiloto alemán Ralf Schumacher volvió a desatar la polémica en el mundo del automovilismo al lanzar duras críticas contra Franco Colapinto, el joven piloto argentino que actualmente integra el programa Alpine y apunta a un asiento titular en la Fórmula 1 para la temporada 2026.
Las declaraciones se produjeron en vísperas del Gran Premio de Estados Unidos, el 16 de octubre de 2025, durante una entrevista en el podcast alemán Backstage Boxengasse. Allí, Ralf defendió con vehemencia a su sobrino Mick Schumacher, reclamando su regreso a la categoría y asegurando que es “claramente superior” al argentino.
“Empezó increíblemente fuerte”, reconoció primero Ralf sobre Colapinto, pero rápidamente cambió el tono para subrayar que el piloto argentino “aún no demostró el desarrollo que necesita”. Luego, en una frase que encendió las redes y dividió opiniones, sentenció: “Los tres -por Colapinto, Tsunoda y Lawson- son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto”.
El excompetidor de Williams y Toyota insistió en que su sobrino debería estar nuevamente en la parrilla, criticando las decisiones de los equipos y sugiriendo que el talento de Mick está siendo subestimado.
Viejos reclamos contra Williams
No es la primera vez que Ralf Schumacher apunta contra Colapinto. En 2024, el alemán ya había sido muy duro con Williams por haber elegido al argentino como reemplazante de Logan Sargeant, decisión que consideró “absurda desde el punto de vista del rendimiento”.
“Creo que no tiene sentido. El riesgo para el equipo y para el propio Colapinto era mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”, afirmó en aquel entonces.
A pesar de sus críticas, Ralf reconoció que la elección de Williams podía entenderse desde una perspectiva institucional, ya que el piloto de Pilar formaba parte del programa júnior de la escudería británica.
Dos caminos opuestos
Hoy, Franco Colapinto se consolida como una de las grandes promesas de la Fórmula 1. Tras un debut sólido y un rendimiento que cautivó a la dirigencia de Alpine, el argentino se perfila como el principal candidato para acompañar a Pierre Gasly en 2026.
En cambio, Mick Schumacher, sin asiento en la categoría desde 2022, ha mantenido su vínculo con el automovilismo europeo, pero también ha coqueteado con la posibilidad de correr en la IndyCar de Estados Unidos, en busca de relanzar su carrera.
Mientras Colapinto continúa ganando terreno dentro de la elite del automovilismo, las palabras de Ralf Schumacher confirman una realidad innegable: la batalla por el futuro de Mick, y su obsesión con el ascenso del argentino, están lejos de terminar.