Ralf Schumacher, furioso con Colapinto: “Mick es mucho mejor”

Las declaraciones se produjeron en vísperas del Gran Premio de Estados Unidos, el 16 de octubre de 2025, durante una entrevista en el podcast alemán Backstage Boxengasse. Allí, Ralf defendió con vehemencia a su sobrino Mick Schumacher, reclamando su regreso a la categoría y asegurando que es “claramente superior” al argentino.