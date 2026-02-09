Desde Washington, Corina Machado ratificó su vuelta a Venezuela: "El régimen le tiene terror a la verdad"

Si bien declinó ofrecer detalles sobre la fecha exacta de su retorno -tras haber salido clandestinamente para recibir el Premio Nobel de la Paz en diciembre-, la dirigente fue clara sobre sus objetivos inmediatos. "Yo he sido muy clara en que mi propósito es regresar a Venezuela lo antes posible y acompañar a los venezolanos en el avance hacia la transición democrática. En su momento se darán a conocer por las vías oficiales", explicó.