Oficial: Paola Suárez sucede a Mercedes Paz en la capitanía de la Selección

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) se movió rápido y en silencio para definir el futuro del equipo femenino. Tras la partida de la tucumana Mercedes Paz en diciembre pasado, la dirigencia oficializó este martes a Paola Suárez como la nueva capitana de la Selección Argentina de Billie Jean King Cup.
"Mecha" había conducido al equipo desde 2019, acumulando 23 triunfos y 10 caídas, y convocando a 15 jugadoras a lo largo de su gestión. Ahora, la misión de regresar a la elite recaerá sobre una de las figuras más importantes de la historia del tenis nacional.
Jerarquía internacional
A sus 49 años, la pergaminense asume con credenciales de sobra. Suárez construyó una carrera brillante: fue número uno del mundo en dobles, disciplina en la que levantó 44 títulos (ocho de Grand Slam) y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En singles, llegó a ser 9° del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2004.
"Estamos muy contentos de poder contar con Paola en este nuevo proyecto porque fue una excelente jugadora, con un recorrido excepcional en el circuito internacional y que le va a poder sumar mucho a las jugadoras argentinas transmitiendo su experiencia desde otro lado", destacó Agustín Calleri, presidente de la AAT.
El equipo de trabajo y el debut
Suárez no estará sola en el banco. Su subcapitán será el bonaerense Mariano Hood, un especialista en el trabajo de equipos que fue ladero de Daniel Orsanic en la histórica consagración de la Copa Davis 2016.
La nueva capitana tendrá la ardua tarea de guiar al combinado nacional en la Zona Americana I. El debut será la semana del 6 de abril próximo, con sede a confirmar, enfrentando a rivales directos como Brasil, México y Colombia.
Para este desafío, Suárez dispondrá de una base de jugadoras jóvenes que ya tienen rodaje en el circuito, encabezada por Solana Sierra (actual 63ª del ranking), Lourdes Carlé (156ª), Julia Riera (187ª) y Jazmín Ortenzi (214ª).