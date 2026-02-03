Secciones
DeportesTenis

Oficial: Paola Suárez sucede a Mercedes Paz en la capitanía de la Selección

La ex número uno del mundo en dobles fue confirmada por la AAT para reemplazar a la tucumana. Estará acompañada por Mariano Hood y debutará en abril por la Zona Americana.

DUPLA LEGENDARIA. Paola Suárez es considerada la mejor tenista argentina de dobles de todos los tiempos. Ganadora, junto a la española Virginia Ruano como pareja, de 8 Grand Slam: Roland Garros 2001, 2002, 2004 y 2005; US Open 2002, 2003 y 2004; y Australia Open 2004. DUPLA LEGENDARIA. Paola Suárez es considerada la mejor tenista argentina de dobles de todos los tiempos. Ganadora, junto a la española Virginia Ruano como pareja, de 8 Grand Slam: Roland Garros 2001, 2002, 2004 y 2005; US Open 2002, 2003 y 2004; y Australia Open 2004.
Hace 1 Hs

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) se movió rápido y en silencio para definir el futuro del equipo femenino. Tras la partida de la tucumana Mercedes Paz en diciembre pasado, la dirigencia oficializó este martes a Paola Suárez como la nueva capitana de la Selección Argentina de Billie Jean King Cup.

"Mecha" había conducido al equipo desde 2019, acumulando 23 triunfos y 10 caídas, y convocando a 15 jugadoras a lo largo de su gestión. Ahora, la misión de regresar a la elite recaerá sobre una de las figuras más importantes de la historia del tenis nacional.

Jerarquía internacional 

A sus 49 años, la pergaminense asume con credenciales de sobra. Suárez construyó una carrera brillante: fue número uno del mundo en dobles, disciplina en la que levantó 44 títulos (ocho de Grand Slam) y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En singles, llegó a ser 9° del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2004.

"Estamos muy contentos de poder contar con Paola en este nuevo proyecto porque fue una excelente jugadora, con un recorrido excepcional en el circuito internacional y que le va a poder sumar mucho a las jugadoras argentinas transmitiendo su experiencia desde otro lado", destacó Agustín Calleri, presidente de la AAT.

El equipo de trabajo y el debut 

Suárez no estará sola en el banco. Su subcapitán será el bonaerense Mariano Hood, un especialista en el trabajo de equipos que fue ladero de Daniel Orsanic en la histórica consagración de la Copa Davis 2016.

La nueva capitana tendrá la ardua tarea de guiar al combinado nacional en la Zona Americana I. El debut será la semana del 6 de abril próximo, con sede a confirmar, enfrentando a rivales directos como Brasil, México y Colombia.

Para este desafío, Suárez dispondrá de una base de jugadoras jóvenes que ya tienen rodaje en el circuito, encabezada por Solana Sierra (actual 63ª del ranking), Lourdes Carlé (156ª), Julia Riera (187ª) y Jazmín Ortenzi (214ª).

Temas Mercedes PazBillie Jean King Cup
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
2

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
3

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
4

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”
6

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Más Noticias
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

La historia del “niño random” tucumano que sorprendió al fútbol argentino y del que habló todo el país

La historia del “niño random” tucumano que sorprendió al fútbol argentino y del que habló todo el país

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Comentarios