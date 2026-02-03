Oficial: Paola Suárez sucede a Mercedes Paz en la capitanía de la Selección

Jerarquía internacional

A sus 49 años, la pergaminense asume con credenciales de sobra. Suárez construyó una carrera brillante: fue número uno del mundo en dobles, disciplina en la que levantó 44 títulos (ocho de Grand Slam) y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En singles, llegó a ser 9° del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2004.