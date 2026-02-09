Cetré, a un paso de Boca: señales claras de su salida de Estudiantes y negociación millonaria

El pase de Edwuin Cetré a Boca parece estar en la recta final. En las últimas horas se acumularon indicios contundentes que marcan el inminente final de su etapa en Estudiantes de La Plata y su próximo desembarco en el club de la Ribera.
La señal más fuerte llegó desde lo deportivo. El entrenador Eduardo Domínguez decidió no convocar al extremo colombiano de 28 años para el partido frente a Deportivo Riestra, correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura. La ausencia llamó la atención, sobre todo porque Cetré se entrenó con normalidad el domingo previo. Sin embargo, el cuerpo técnico y la dirigencia optaron por preservarlo mientras avanzan las negociaciones con Boca.
En cuanto a los números, la operación rondaría los U$S 6 millones brutos por el total del pase. Dentro de ese monto se incluye el 50% de la ficha que pertenece a Independiente Medellín, club que aún conserva parte de los derechos económicos del jugador.
Puertas adentro, en Estudiantes ya dan por hecho su salida. Un gesto que no pasó desapercibido fue el de la cocinera del club platense, muy cercana al futbolista, quien publicó una foto junto a Cetré luciendo la camiseta del “Pincha”, acompañada de un mensaje de agradecimiento y afecto. En el entorno del club, ese posteo fue leído como una despedida anticipada.
Ahora, solo resta que el acuerdo verbal se traslade al plano legal. Si no surgen inconvenientes de último momento, Cetré viajaría en las próximas horas para someterse a la revisión médica este martes y quedar oficialmente vinculado a Boca.
La posible llegada del colombiano se da en un contexto particular para el “Xeneize”, que busca renovar energías en el mercado de pases y sumar “frescura e ilusión” tras una serie de derrotas como visitante. En ese escenario, Cetré aparece como una apuesta fuerte para reforzar el frente ofensivo y encender nuevamente el entusiasmo en Brandsen 805.