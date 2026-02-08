Golpe en Busán: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y quedó eliminada de la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis sufrió una dura derrota este fin de semana en Busán, al caer por 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de clasificación y quedó fuera de la fase final del torneo por equipos más importante del tenis.
La jornada decisiva había comenzado con señales positivas para la visita. La pareja conformada por Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez logró poner a la Argentina 2-1 arriba en la serie, tras derrotar a la dupla local de Nam Ji-sung y Park Ui-sung con parciales de 6-3 y 7-5.
Sin embargo, el equipo capitaneado por Javier Frana no logró cerrar la llave. En el cuarto punto, Thiago Agustín Tirante (el único jugador Top 100 que integró la delegación) tuvo la clasificación en su raqueta.
El platense llegó a contar con un break de ventaja en el set decisivo, pero terminó cediendo ante Kwon Soon-woo. El surcoreano, ubicado 248 puestos por debajo en el ranking ATP, se impuso por 6-4, 4-6 y 6-3, forzando el quinto punto.
La definición quedó en manos de Marco Trungelliti. En el duelo final, el santiagueño fue superado claramente por Hyeon Chung, un ex Top 20 que actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en su país, quien selló la victoria asiática con un marcador de 6-4 y 6-3.
Inexperiencia y ausencias
El análisis de la derrota expone el costo de la renovación forzada. Argentina pagó la inexperiencia, ya que ninguno de los integrantes del equipo había disputado antes un punto de Copa Davis.
A pesar de que el país cuenta con ocho tenistas entre los 100 mejores del mundo, la nómina en Busán sufrió bajas sensibles, destacándose la ausencia de Francisco Cerúndolo (N.19), quien decidió no participar tras su paso por el Abierto de Australia.
Con este resultado, Corea del Sur avanza a la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre India y Países Bajos. Por su parte, Argentina deberá esperar para volver a intentar el asalto a la Ensaladera, mientras que equipos como Chile, Alemania, Croacia y Canadá ya aseguraron su pase a la siguiente instancia.