Secciones
SociedadEstilo de vida

El truco de los expertos para que el perfume dure 24 horas

Para extender la duración de una esencia en el cuerpo, es fundamental considerar varios factores, que van desde el tipo hasta su modo de aplicación.

El truco de los expertos para que el perfume dure 24 horas
Hace 2 Hs

El perfume es un complemento esencial en la rutina de muchas personas, pero uno de los desafíos más comunes es lograr que su aroma permanezca durante toda la jornada sin necesidad de aplicarlo constantemente.

Cuánto sale y a qué huele el perfume más caro de la Argentina

Cuánto sale y a qué huele el perfume más caro de la Argentina

Más allá de la cantidad utilizada, la clave radica en su correcta aplicación, la elección de la fragancia adecuada y ciertos cuidados en su conservación.

¿Por qué algunos perfumes duran más que otros?

La duración de un perfume está determinada por la concentración de aceites esenciales en su composición. Existen distintas categorías, cada una con una fijación específica:

-Eau de Cologne: ligera y refrescante, con un 2-5% de aceites esenciales y una duración de 2 a 3 horas.

-Eau de Toilette: más intensa, con un 5-15% de aceites y una fijación de 4 a 6 horas.

-Eau de Parfum: con una concentración del 15-20%, su aroma puede permanecer entre 6 y 8 horas.

-Parfum: la versión más concentrada, con un 20-30% de aceites esenciales, capaz de durar más de 12 horas.

Más allá de la concentración, existen diversas estrategias para hacer que el aroma permanezca en la piel por más tiempo.

Cómo hacer que tu fragancia se mantenga intacta por más tiempo Cómo hacer que tu fragancia se mantenga intacta por más tiempo

Aplicación en puntos estratégicos: las zonas de pulso, como muñecas, cuello y detrás de las orejas, generan calor y potencian la difusión del perfume.

-Hidratación previa: una piel bien hidratada retiene mejor la fragancia. Aplicar una crema sin perfume antes de rociarlo puede mejorar su fijación.

-Evitar frotar las muñecas: este gesto común reduce la intensidad del aroma al romper las moléculas de la fragancia.

-Perfumar la ropa y el cabello: aunque hay que tener precaución con ciertos tejidos, una ligera aplicación sobre la ropa o el cabello puede extender la duración del perfume.

-Uso de productos complementarios: utilizar geles de ducha y lociones de la misma línea ayuda a intensificar el aroma y prolongar su efecto.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta hierba podés agregarle al mate para aliviar la hinchazón y calmar el estómago

Esta hierba podés agregarle al mate para aliviar la hinchazón y calmar el estómago

Moda 2026: tres tendencias simples para lucir bien y ahorrar dinero

Moda 2026: tres tendencias simples para lucir bien y ahorrar dinero

Lo más popular
Carta a los jueces ante quienes litigo
1

Carta a los jueces ante quienes litigo

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos
2

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria
3

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad
4

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular
5

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Se difunde la inflación con el viejo termómetro
6

Se difunde la inflación con el viejo termómetro

Más Noticias
Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Carta a los jueces ante quienes litigo

Carta a los jueces ante quienes litigo

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

Comentarios