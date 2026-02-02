Secciones
Esta hierba podés agregarle al mate para aliviar la hinchazón y calmar el estómago

Sus propiedades antiinflamatorias y relajantes ayudan a mejorar la digestión.

Esta hierba podés agregarle al mate para aliviar la hinchazón y calmar el estómago
Hace 2 Hs

El mate es una de las infusiones más consumidas en la Argentina y forma parte de la vida cotidiana de miles de personas. Sin embargo, pocos saben que con un pequeño cambio en su preparación se puede transformar en un gran aliado para la salud digestiva.

Agregar una hierba específica a la tradicional bebida puede ayudar a combatir la hinchazón y aliviar malestares estomacales después de las comidas. Se trata de la manzanilla.

Esta hierba es el complemento ideal para tu mate

Entre las hierbas más recomendadas por los expertos en se encuentra la manzanilla, famosa por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes. Incorporarla a la infusión no solo mejora la digestión, sino que también añade un toque de sabor suave y reconfortante.

¿Por qué elegir manzanilla en tu mate?

Diversas investigaciones demostraron que la manzanilla es efectiva para aliviar la inflamación abdominal. Un estudio de la Universidad de Londres reveló que sus compuestos ayudan a relajar los músculos del sistema digestivo, reduciendo calambres y molestias estomacales.

Sus propiedades antiinflamatorias y relajantes ayudan a mejorar la digestión.

Además, una investigación realizada en Irán concluyó que quienes consumieron infusiones de manzanilla después de cada comida durante ocho semanas notaron una notable reducción de la hinchazón abdominal.

Los grandes beneficios de la manzanilla: un aliado perfecto para la temporada de calor

Durante la temporada de verano, la manzanilla se destaca por su capacidad para ofrecer alivio para la piel, según National Geographic. Esta hierba se utiliza ampliamente para disminuir el enrojecimiento y las picazones causadas por diversas irritaciones, como la dermatitis seborreica o la psoriasis. Su aplicación tópica ayuda a calmar la irritación en las terminaciones nerviosas de la dermis, lo que reduce significativamente la incomodidad.

Mate con manzanilla: una combinación sabrosa y saludable.

La manzanilla alivia las picaduras de insectos, reduce el enrojecimiento de la piel y trata afecciones como eccema o rosácea. Ya sea en forma de compresas frías con bolsitas de té, o como bálsamo, la manzanilla ofrece una manera práctica y efectiva de refrescar el cuerpo. Sus propiedades refrescantes y calmantes son ideales para enfrentar las altas temperaturas y los malestares típicos de esta estación.

