Esta hierba podés agregarle al mate para aliviar la hinchazón y calmar el estómago

Los grandes beneficios de la manzanilla: un aliado perfecto para la temporada de calor

Durante la temporada de verano, la manzanilla se destaca por su capacidad para ofrecer alivio para la piel, según National Geographic. Esta hierba se utiliza ampliamente para disminuir el enrojecimiento y las picazones causadas por diversas irritaciones, como la dermatitis seborreica o la psoriasis. Su aplicación tópica ayuda a calmar la irritación en las terminaciones nerviosas de la dermis, lo que reduce significativamente la incomodidad.