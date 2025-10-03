Secciones
La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
El renombrado Centro Universitario Herrera, de 46 hectáreas, quedó formalmente inscripto como patrimonio universitario.
AL RESGUARDO. La inscripción definitiva brinda seguridad jurídica y protege los bienes de dominio público. La Gaceta / fotos de Diego Aráoz
Hace 4 Hs
Temas
Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Sergio Pagani
Hipólito Yrigoyen
