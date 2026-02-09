Líder a contracorriente: el perfil indisimulable

¿Y Canadá?

Ya en los primeros días de enero de 2025, antes de asumir el segundo mandato, Trump, como si hablara de un plan de gobierno respecto de algunas cuestiones menores, lanzó sus dardos sin sordina: ”A muchas personas en Canadá les encantaría ser el estado 51. Estados Unidos ya no puede soportar los enormes déficits comerciales y los subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau sabía esto y dimitió”. Agregó esa presunción con cierto aire de conocedor. Haber afirmado esto respecto del ex primer ministro canadiense es por lo menos malo y casi cruel, políticamente. Ofensivo, en suma. Pero Trump no mide esas consecuencias de sus actos ni de sus dichos. Nadie en la escena política internacional deja de cuidarse en las relaciones entre pares de los países. Elementales normas que rigen de diverso modo las relaciones diplomáticas internacionales, son cuidadas como de cristal fino, aun en medio de vientos y tormentas de toda clase. Desinhibido sería el término exacto para definir la conducta personalísima de Trump en cada escenario, cualquiera fuese, en la que le toca intervenir. Un término edulcorado para disimular lo que se piensa de Trump, de sus expresiones descalificantes hacia quienes pretende doblegar con su poder y sus ideas.