Secciones
SociedadEstilo de vida

Franceses realizaron una épica caminata de 12.850 kilómetros
Franceses realizaron una épica caminata de 12.850 kilómetros
Hace 2 Hs

Dos aventureros franceses llegaron el este fin de semana al fin de una caminata épica desde Francia hasta Shanghái, después de casi un año y medio cruzando 16 países casi completamente a pie. Loic Voisot y Benjamin Humblot se abrazaron junto al río en el paseo del Bund, con el distintivo horizonte del centro financiero brillando de fondo. Voisot y Humblot partieron de Annecy en septiembre de 2024.

“Pensamos en este momento casi todos los días durante más de un año, así que es una sensación realmente fuerte”, dijo Humblot respecto a haber alcanzado su destino. Un día, pasando el rato después del trabajo, los dos amigos se dieron cuenta de que ambos anhelaban una “gran aventura”. Querían visitar China, pero sin volar, ya que creen que es perjudicial para el medio ambiente.

Así nació el plan de partir a pie y, salvo por un tramo en Rusia que hicieron en autobús por razones de seguridad, 518 días y unos 12.850 kilómetros después, dieron los últimos pasos para completarlo.

Lográ una transformación física integral con la caminata del granjero: fuerza y tono muscular desde casa

Lográ una transformación física integral con la caminata del granjero: fuerza y tono muscular desde casa

A lo largo del camino el grupo fue creciendo, ya que medios de comunicación, residentes franceses en Shanghái y otras personas se unieron. “Si tus sueños son una locura, simplemente ve paso a paso y a veces no lo lograrás, pero a veces sí”, dijo Voisot. Al preguntarle qué haría primero ahora que la caminata había terminado, bromeó: “¡Dormir mucho!”. (AFP)

Temas RusiaChinaFrancia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
1

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina
2

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui
3

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40
4

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas
5

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard
6

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Más Noticias
Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

Comentarios