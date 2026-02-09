Franceses realizaron una épica caminata de 12.850 kilómetros

“Pensamos en este momento casi todos los días durante más de un año, así que es una sensación realmente fuerte”, dijo Humblot respecto a haber alcanzado su destino. Un día, pasando el rato después del trabajo, los dos amigos se dieron cuenta de que ambos anhelaban una “gran aventura”. Querían visitar China, pero sin volar, ya que creen que es perjudicial para el medio ambiente.