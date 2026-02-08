Super Bowl 2026: ¿a qué hora serán los shows de Bud Bunny y Green Day, y dónde verlos en vivo?
El Super Bowl 2026 no solo define al campeón de la NFL: también concentra la atención por sus espectáculos musicales. Con Bad Bunny y Green Day como protagonistas, te contamos a qué hora son los shows y dónde seguirlos en vivo desde Argentina.
Este domingo 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX, la final de la NFL que consagrará al campeón de la temporada 2025. Como cada año, el evento supera lo estrictamente deportivo y se consolida como la vidriera publicitaria más relevante y uno de los mayores espectáculos musicales. En esta edición, Green Day será la banda encargada de la apertura, mientras que Bad Bunny, reciente ganador de los premios Grammy, liderará el esperado show del entretiempo.
El encuentro enfrentará a los England Patriots y los Seattle Seahawks y se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en el marco del 60° aniversario de la final. Bud Bunny y la banda estadounidense no serán los únicos shows musicales. En la previa al kickoff, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones estará a cargo de Lift Every Voice and Sing.
Super Bowl 2026: a qué hora empieza el show de Green Day y Bad Bunny y dónde ver en vivo
El Super Bowl de este domingo 8 de febrero comenzará a las 18.30 (hora del Este de Estados Unidos), por lo que en Argentina iniciará a las 20.30. A partir de ese horario, se espera el inicio del espectáculo con la apertura a cargo de Green Day. En tanto, la actuación del artista puertorriqueño está prevista entre las 22 y las 22.30, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del partido.
En Argentina y el resto de los países de Sudamérica, el partido podrá verse en televisión por cable a través de ESPN 2 y Fox Sports, mientras que la opción de streaming será Disney+, plataforma que integra los contenidos de ESPN.
En declaraciones previas, el ganador del Grammy adelantó que el show será “una gran fiesta” y que buscará llevar su cultura al escenario más visto del planeta. Hasta el momento, el popular Benito evitó revelar detalles específicos o confirmar invitados especiales. “No quiero dar spoilers”, señaló a la prensa.
El setlist del espectáculo sigue siendo un misterio. Algunas de las canciones más populares que podrían integrar el repertorio son: “Nuevayol”, “Baile Inolvidable”, “DtMF (Debí tirar más fotos)”, “Tití Me Preguntó”, “Callaíta” y “Yo Perreo Sola”. También sería emocionante escucharlo interpretar un medley dedicado a su tierra natal, con temas como “El Apagón”, “P FKN R”, “Café con ron” y “Acho PR”.