San Martín - Tucumán Central: un amistoso que obligó a mirar el contexto antes que la pelota

Porque no fue un amistoso más. No lo podía ser. San Martín transita los últimos días de preparación antes de meterse de lleno en la Primera Nacional. Ajusta piezas, prueba nombres, calibra cargas. Tucumán Central, en cambio, vive horas límite: está a una semana de jugar la final del Federal A, ese partido que define una temporada entera y que no admite margen de error. Entre uno y otro, el fútbol quedó en segundo plano. El objetivo fue mucho más básico y, a la vez, más necesario: mover las piernas, sumar minutos y tomar ritmo. Nada más. Nada menos.