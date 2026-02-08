Corre, acelera y se queda: Atlético Tucumán volvió a chocar con su propio límite

La intensidad sin ideas no tiene destino. No se traduce en resultados ni gana partidos. Y para Atlético Tucumán, esa premisa parece un ciclo sin fin: corre como un maratonista, acelera como un automovilista, pero duda cada vez que el partido le exige tomar decisiones. Como si las ideas se le nublaran cada vez que el rival lo pone contra las cuerdas y lo obliga a buscar otros caminos para lastimar. Sarmiento hizo exactamente eso. Salió a disputar el partido desde el inicio, golpeó rápido con un gol de Junior Marabel, amplió la ventaja por medio de Diego Churín y terminó ganando 2-1 en Junín. Es cierto: el “Decano” de Hugo Colace intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero recién tomó la iniciativa cuando se vio en aprietos. Antes, fue un equipo errático, desordenado y sin claridad para asumir el control del juego, repitiendo el mismo mal que ya había mostrado en el inicio del Apertura: correr por correr.