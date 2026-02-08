Secciones
Seguridad

Buenos Aires: intervino para separar una pelea entre mujeres a la salida de un boliche y lo mataron de una patada en la cabeza

La víctima, de 30 años, fue atacada a golpes en la vía pública en Batán. Un joven de 18 años fue detenido horas después.

Hace 1 Hs

Un hombre de 30 años murió tras recibir una brutal golpiza, que incluyó una patada en la cabeza cuando ya se encontraba inconsciente en el suelo, luego de intervenir para separar una pelea entre mujeres a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Batán.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de la colectora y la calle 132, cuando decenas de personas abandonaban el local bailable. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque.

El ataque quedó registrado en video

De acuerdo con la investigación, Larroque intentó mediar en una discusión que había comenzado entre varias mujeres y que derivó en una agresión física. En ese contexto, fue atacado a golpes por otro hombre y cayó al piso.

Mientras permanecía tendido sobre la vereda, con la cabeza apoyada entre el cordón y la calle, recibió una patada a la carrera en la cabeza, que habría resultado letal. Parte de la secuencia fue registrada por testigos con teléfonos celulares y los videos ya fueron incorporados a la causa judicial.

Trasladado con vida, murió una hora después

Tras la agresión, personal de emergencias médicas asistió a Larroque en el lugar y lo trasladó con vida al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció aproximadamente una hora después.

En el lugar del hecho también se encontraban operarios de una empresa de energía eléctrica que realizaban tareas de mantenimiento, además de numerosos testigos.

Un detenido por homicidio

La policía desplegó un operativo en la zona y logró identificar al presunto agresor, un joven de 18 años, quien había escapado tras el ataque. Fue detenido horas más tarde y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

Además, una mujer de 24 años fue aprehendida, acusada de obstruir el accionar policial durante el procedimiento.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la causa, ordenó la autopsia del cuerpo —que se realizará en las próximas horas— y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el hecho. El detenido será indagado este lunes por el delito de homicidio.

