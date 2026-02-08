Secciones
¿Cuándo volverá a jugar Argentina por la Copa Davis?

Tras la derrota 3-2 ante Corea del Sur en Busan, el equipo capitaneado por Javier Frana quedó eliminado de los Qualifiers 2026 y deberá disputar en septiembre un repechaje clave para no descender al Grupo Mundial I.Tras la derrota 3-2 ante Corea del Sur en Busan, el equipo capitaneado por Javier Frana quedó eliminado de los Qualifiers 2026 y deberá disputar en septiembre un repechaje clave para no descender al Grupo Mundial I.

ELIMINADOS. Argentina cayó frente a Corea del Sur. ELIMINADOS. Argentina cayó frente a Corea del Sur. Foto tomada de Olé.
Hace 1 Hs

La ilusión estuvo intacta, pero el milagro no llegó. Argentina cayó 3-2 ante Corea del Sur en Busan y se despidió en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. El contexto fue adverso desde el inicio: un equipo con varios debutantes, jugando como visitante y sobre una superficie claramente favorable al local.

La serie fue pareja y se definió en el último punto, pero el resultado final dejó una consecuencia inmediata para el conjunto dirigido por Javier Frana: Argentina ya sabe que su próximo compromiso será en septiembre, en una instancia decisiva por la permanencia.

Septiembre, la próxima estación

Al quedar eliminado en los Qualifiers, Argentina se sumó al grupo de 13 selecciones que deberán disputar un repechaje. El formato es directo y no admite margen de error:

- El ganador del cruce accederá a los Qualifiers 2027.

- El perdedor comenzará su camino desde el Grupo Mundial I, con la ilusión de regresar recién en 2028.

El cruce se definirá por sorteo, tanto en rival como en condición de local o visitante.

Los posibles rivales

Entre los equipos que ya cerraron sus series en el Grupo Mundial I y podrían aparecer en el camino argentino figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay.

Además, aún restan definirse algunos cruces cuyos ganadores también ingresarán al sorteo: Marruecos vs. Colombia, Grecia vs. México y Luxemburgo vs. Ucrania.

Un repechaje con nombres pesados

Argentina no será la única potencia obligada a jugar por la permanencia. Perú, Dinamarca, Noruega, Serbia, Japón, Hungría y Brasil también quedaron afuera en la primera ronda de los Qualifiers y disputarán el repechaje. A ellos se sumarán los perdedores de las series entre Ecuador vs. Australia, Bulgaria vs. Bélgica, India vs. Países Bajos, República Checa vs. Suecia y Francia vs. Eslovaquia.

El calendario ya marca el próximo objetivo. Septiembre aparece como una fecha clave para Argentina, que deberá volver a competir con la presión de sostenerse y el desafío de reconstruir su camino en la Copa Davis.

