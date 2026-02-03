Secciones
Copa Davis: hora, TV y cómo ver en vivo el debut de Argentina ante Corea del Sur

El equipo nacional inicia su camino en los Qualifiers con un plantel renovado y de visitante. Chequea los detalles para seguir la serie

ILUSIÓN RENOVADA. La Selección Argentina de Tenis inicia su camino en la Copa Davis 2026. ILUSIÓN RENOVADA. La Selección Argentina de Tenis inicia su camino en la Copa Davis 2026.
Hace 1 Hs

La cuenta regresiva llegó a su fin y la ilusión celeste y blanca se traslada al continente asiático. La Selección Argentina de Tenis está lista para afrontar el primer gran desafío de la temporada: la serie de Qualifiers de la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur. Entre el viernes y el domingo, el equipo nacional buscará en la ciudad de Busan una victoria que le permita acceder a la segunda fase y soñar con una nueva clasificación a las Finals.

El escenario no será sencillo. El combinado local eligió el Gijang Gymnasium, ubicado a unos 350 kilómetros de Seúl, para recibir a la delegación argentina. Allí, la superficie será una carpeta indoor (bajo techo) de DecoTurf, una cancha rápida que favorece el juego de los anfitriones y que obligará a los tenistas criollos a una rápida adaptación.

Un equipo nuevo para una parada difícil 

Esta serie marca el inicio de un ciclo renovado bajo la conducción del capitán Javier Frana. Debido a múltiples bajas por cuestiones de calendario y problemas físicos de las principales figuras, el cuerpo técnico debió rearmar el rompecabezas y convocar a un equipo inédito.

La responsabilidad de los singles recaerá principalmente en Thiago Tirante (95° del ranking ATP) y Marco Trungelliti (134°), quienes estarán acompañados por Juan Pablo Ficovich (161°) y Federico Gómez (197°). Para el punto de dobles, una carta fuerte: Guido Andreozzi, actual 32° del mundo en la especialidad.

Del otro lado de la red estará un equipo coreano que, si bien no cuenta con top tens, se hace fuerte en casa. El capitán Jong-Sam Chung dispondrá de Soon Woo Kwon (343°) y Hyeon Chung (392°) como sus cartas principales, secundados por Sanhui Shin (353°) y la dupla de dobles conformada por Ji Sung Nam y Uising Park.

Días, horarios y cómo ver los partidos 

Debido a la gran diferencia horaria con Corea, los fanáticos argentinos deberán trasnochar para seguir la acción en vivo.

La serie se abrirá este viernes 6, a partir de las 23, con los dos primeros puntos de singles. La definición llegará en la madrugada del domingo, comenzando no antes de la 1 con el dobles y los singles restantes.

Para quienes quieran seguir el minuto a minuto por televisión, los derechos de transmisión están en manos de TyC Sports y DSports. Además, existe la opción de ver la serie vía streaming a través de la plataforma Disney+ (Plan Premium).

Temas Copa DavisCorea del SurJavier Frana
