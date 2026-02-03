Copa Davis: hora, TV y cómo ver en vivo el debut de Argentina ante Corea del Sur

La cuenta regresiva llegó a su fin y la ilusión celeste y blanca se traslada al continente asiático. La Selección Argentina de Tenis está lista para afrontar el primer gran desafío de la temporada: la serie de Qualifiers de la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur. Entre el viernes y el domingo, el equipo nacional buscará en la ciudad de Busan una victoria que le permita acceder a la segunda fase y soñar con una nueva clasificación a las Finals.