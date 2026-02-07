Copa Davis: a los 46 años y sin ranking, le dio un punto histórico a su país

Para Khan fue una victoria especial: con esta serie, alcanzó las 62 eliminatorias representando a su país, un registro poco habitual incluso para jugadores de élite. La jornada se completó con el triunfo de su compatriota Muzammil Murtaza (1096°), quien superó a Nicolas Jadoun (910°) por 6-3, 1-6 y 7-5, para dejar la serie 2-0 a favor de Pakistán.