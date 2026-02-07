Copa Davis: a los 46 años y sin ranking, le dio un punto histórico a su país

La Copa Davis siempre guarda historias fuera de libreto. Una de ellas se escribió este fin de semana en Islamabad, donde Pakistán recibe a Senegal por el Grupo Mundial II, en el Pakistan Sports Complex.
En el primer single, todos los flashes se los llevó Aqeel Khan, quien con 46 años y sin figurar actualmente en el ranking ATP protagonizó uno de los batacazos del año. El experimentado jugador venció al senegalés Seydina Andre (909°) por 6-7 (3), 7-6 (6) y 6-2, luego de salvar un match point.
Para Khan fue una victoria especial: con esta serie, alcanzó las 62 eliminatorias representando a su país, un registro poco habitual incluso para jugadores de élite. La jornada se completó con el triunfo de su compatriota Muzammil Murtaza (1096°), quien superó a Nicolas Jadoun (910°) por 6-3, 1-6 y 7-5, para dejar la serie 2-0 a favor de Pakistán.
El tercer punto se definirá en el dobles, donde podría aparecer Aisam-Ul-Haq Qureshi, actual presidente de la Federación y ex número ocho del mundo en la especialidad, a los 45 años. Otra página singular para un fin de semana que confirma que la Davis sigue siendo terreno fértil para lo extraordinario.