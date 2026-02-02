Copa Davis: Argentina ya se entrena en Corea del Sur con un equipo 100% debutante

"Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días. A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros", advirtió Frana, poniendo el foco en la adaptación técnica que necesitarán sus dirigidos.