Copa Davis: Argentina ya se entrena en Corea del Sur con un equipo 100% debutante

El operativo Copa Davis ya está en marcha en suelo asiático. Luego de un extenso periplo de más de 36 horas, la Selección Argentina de Tenis arribó a Busan, Corea del Sur, con el objetivo de disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026. La serie, que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero, presenta una particularidad histórica: el conjunto nacional afrontará el desafío con un plantel íntegramente debutante.
La logística para reunir al equipo fue compleja. Desde Ezeiza partió el cuerpo técnico liderado por el capitán Javier Frana, acompañado por Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quienes pisaron suelo coreano durante la noche del domingo. En Busan ya los esperaban el resto de los integrantes, que llegaron desde distintos puntos del circuito: Marco Trungelliti viajó desde Barcelona, Thiago Tirante lo hizo desde Baréin y Federico Gómez arribó procedente de Vietnam.
Primer contacto con la superficie
Sin tiempo que perder, este lunes el equipo argentino fue el primero en probar las instalaciones del Gijang Gymnasium, estadio ubicado a 15 minutos del hotel de concentración. Allí, bajo techo, se completaron dos sesiones de entrenamiento en la cancha rápida.
Por la mañana, los primeros en moverse fueron Ficovich y Gómez, seguidos por Tirante y Trungelliti. Por la tarde, se intensificaron los trabajos con Andreozzi sumándose a la rotación.
Frana analizó al detalle las condiciones de juego, un factor clave en esta serie de visitante. "La estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso", explicó el capitán sobre la superficie DecoTurf.
"Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días. A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros", advirtió Frana, poniendo el foco en la adaptación técnica que necesitarán sus dirigidos.
Los números de la serie
En la previa, Argentina llega con una ventaja en los papeles tras la última actualización del ranking ATP. El equipo nacional cuenta con los dos únicos Top 100 de la llave: Thiago Tirante, que escaló al puesto 95 en singles, y Guido Andreozzi, actual 30° del mundo en dobles. Completan la nómina Trungelliti (134°), Ficovich (172°) y Gómez (197°).
Por el lado del local, Corea del Sur presenta un mix de experiencia y juventud, con Soon Woo Kwon (343°, ex 52°) y el peligroso Hyeon Chung (392°), quien supo ser 19° del mundo, como principales amenazas, acompañados por Sanhui Shin (353°) y los doblistas Ji Sung Nam y Uising Park.
Horarios y TV
La serie comenzará este viernes 6 de febrero, desde las 23, y continuará hasta la madrugada del domingo 8. Los partidos podrán verse en vivo a través de TyC Sports y DSports.
El premio es grande: si "Los Halcones" logran la victoria, serán locales en septiembre ante el ganador del cruce entre Países Bajos e India. El objetivo final es clasificar al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, a fines de noviembre.