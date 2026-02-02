Secciones
DeportesTenis

Copa Davis: Argentina ya se entrena en Corea del Sur con un equipo 100% debutante

Bajo las órdenes de Javier Frana, el equipo nacional comenzó las prácticas. Conoce los integrantes de la nómina y cuándo y a qué hora se juega el pase a la siguiente fase.

TRAVESÍA ETERNA. La delegación de la Selección Argentina de Tenis viajó más de 36 horas para arribar a Busan, Corea del Sur. TRAVESÍA ETERNA. La delegación de la Selección Argentina de Tenis viajó más de 36 horas para arribar a Busan, Corea del Sur.
Hace 1 Hs

El operativo Copa Davis ya está en marcha en suelo asiático. Luego de un extenso periplo de más de 36 horas, la Selección Argentina de Tenis arribó a Busan, Corea del Sur, con el objetivo de disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026. La serie, que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero, presenta una particularidad histórica: el conjunto nacional afrontará el desafío con un plantel íntegramente debutante.

La logística para reunir al equipo fue compleja. Desde Ezeiza partió el cuerpo técnico liderado por el capitán Javier Frana, acompañado por Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quienes pisaron suelo coreano durante la noche del domingo. En Busan ya los esperaban el resto de los integrantes, que llegaron desde distintos puntos del circuito: Marco Trungelliti viajó desde Barcelona, Thiago Tirante lo hizo desde Baréin y Federico Gómez arribó procedente de Vietnam.

Primer contacto con la superficie 

Sin tiempo que perder, este lunes el equipo argentino fue el primero en probar las instalaciones del Gijang Gymnasium, estadio ubicado a 15 minutos del hotel de concentración. Allí, bajo techo, se completaron dos sesiones de entrenamiento en la cancha rápida.

Por la mañana, los primeros en moverse fueron Ficovich y Gómez, seguidos por Tirante y Trungelliti. Por la tarde, se intensificaron los trabajos con Andreozzi sumándose a la rotación.

Frana analizó al detalle las condiciones de juego, un factor clave en esta serie de visitante. "La estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso", explicó el capitán sobre la superficie DecoTurf.

"Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días. A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros", advirtió Frana, poniendo el foco en la adaptación técnica que necesitarán sus dirigidos.

Los números de la serie 

En la previa, Argentina llega con una ventaja en los papeles tras la última actualización del ranking ATP. El equipo nacional cuenta con los dos únicos Top 100 de la llave: Thiago Tirante, que escaló al puesto 95 en singles, y Guido Andreozzi, actual 30° del mundo en dobles. Completan la nómina Trungelliti (134°), Ficovich (172°) y Gómez (197°).

Por el lado del local, Corea del Sur presenta un mix de experiencia y juventud, con Soon Woo Kwon (343°, ex 52°) y el peligroso Hyeon Chung (392°), quien supo ser 19° del mundo, como principales amenazas, acompañados por Sanhui Shin (353°) y los doblistas Ji Sung Nam y Uising Park.

Horarios y TV 

La serie comenzará este viernes 6 de febrero, desde las 23, y continuará hasta la madrugada del domingo 8. Los partidos podrán verse en vivo a través de TyC Sports y DSports.

El premio es grande: si "Los Halcones" logran la victoria, serán locales en septiembre ante el ganador del cruce entre Países Bajos e India. El objetivo final es clasificar al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, a fines de noviembre.

Temas Copa DavisCorea del SurJavier Frana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
6

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Más Noticias
San Martín de Tucumán acelera en el mercado y se prepara para cerrar dos refuerzos ofensivos

San Martín de Tucumán acelera en el mercado y se prepara para cerrar dos refuerzos ofensivos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios