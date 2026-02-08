Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

¿Qué es un infarto de miocardio?

Un infarto de miocardio, comúnmente conocido como infarto, se produce cuando una parte del músculo cardíaco sufre daño debido a la falta de oxígeno o flujo sanguíneo. Como explica el cardiólogo Pablo Jorge Pérez, de la Sociedad Española de Cardiología, "el 80% de los infartos se debe a la obstrucción de una arteria del corazón por un trombo o una placa de ateroma". Esto impide que la sangre fluya correctamente, causando un daño que puede variar en gravedad según el área afectada.