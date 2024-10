La difícil decisión del "Mono" de Kapanga tras sufrir un infarto en pleno show: "Los médicos le aconsejaron tomarse un tiempo"

El "Mono" de Kapanga habló de su infarto

Luego de terminar el show en el festival, Fabio decidió hacerse un control en la ambulancia de emergencia que se había apostado en el predio. "(El chequeo) no me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón", contó el "Mono".