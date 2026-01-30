Este hábito nocturno puede elevar un 16% tu riesgo de sufir un infarto

No es casualidad que los lineamientos de salud globales adviertan que para las nueve de la noche ya deberíamos estar en la cama. Más allá de pensar que es un capricho científico, la ciencia encontró evidencia bastante sólida en la realidad: los adultos de mediana edad y mayores noctámbulos tienen peor salud cardiovascular que las personas diurnas y también más riesgos de sufrir un infarto.