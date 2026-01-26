¿Cuál es el tipo de sangre con mayor riesgo de sufrir un infarto, según estudios?

Los participantes con estos grupos sanguíneos enfrentan un 15% más de probabilidad de morir por problemas cardíacos en comparación con el grupo O. No obstante, los investigadores señalan que el tipo de sangre constituye solo un factor dentro de la evaluación de riesgos y no el único determinante. La clasificación sanguínea depende de los antígenos en los glóbulos rojos y el factor Rh, pero el estilo de vida y otros antecedentes médicos mantienen una importancia crucial en la prevención.