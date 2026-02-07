San Martín fue contundente y venció a Tucumán Central en La Ciudadela
¡Terminó el partido!
San Martín fue contundente y venció a Tucumán Central por 2-0, con autoridad y sin sobresaltos, para quedarse con un triunfo claro ante su gente.
45+2' ST: ¡Gol de San Martín!
Lo convirtió Diego Diellos en la última acción del partido: apareció dentro del área, se topó con la pelota y resolvió sin dudar, con un remate furioso que selló el encuentro.
40'ST: Curiosidad en el encuentro
Damián Ovejo, quien fue reemplazado previamente, volvió a ingresar en lugar de Franco Barrera, quien tuvo una molestia y se fue reemplazado por precaución.
37' ST: Cambios en ambos equipos
En la visita hace su debut el arquero Lisandro Perez (12), que reemplaza a Nicolás Tonini. En el conjunto local ingresan Anibal Paz y Kevin López, y se retiran Víctor Salazar y Lucas Diarte.
35' ST: Últimos 10 minutos
A esta altura del partido, el encuentro se aprecia deslucido y con ritmo bajo: ambos equipos se miden, se respetan y generan muy poco en ataque. A diferencia de los primeros 30 minutos, la intensidad cayó notablemente y el juego perdió profundidad en los dos lados.
27' ST: Cambios en San Martín
Ingresaron Nicolás Castro, Tiago Peñalba, Guillermo Rodríguez y Diego Diellos y se retiraron Luciano Pons, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Santiago Briñone
24' ST: Medio Equipo reemplazado en Tucumán Central
Walter Arrieta envió a la cancha a Lautaro Herrera (13), Carlos Cisneros (15) Ronaldo Romero (16), Felipe Estrada (17), Diego Velardez (19) y Miguel Borquez (20). Abandonaron el campo de juego Damián Ovejero, Matías Smith, César Abregú, Nelson Martínez Llanos, Bruno Medina y Matías Perdigón
17' ST: Cambios en San Martin
Ingresaron Leonardo Monroy (20) y Gonzalo Rodríguez (22) y se retiraron Matías García (10) y Benjamín Borasi (7).
13' ST: ¡Se calentó el partido!
Tras un cruce verbal por una infracción, Jorge Juárez reaccionó con un cabezazo contra Matías Perdigón. La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de futbolistas de ambos equipos.
11' ST: Cambio en Tucumán Central
Ingresa Ezequiel Martínez con la número 14, y se retira Carlos Juárez (10) en la visita.
5' ST: Lo tuvo Tucumán Central
Tras un arranque en 3/4 del campo de juego, Carlos Juárez sacó un fierrazo desde fuera del área que se fue apenas desviado.
Los cambios en San Martín que se realizaron en el entretiempo
Se retiraron Lautaro Ovando (11) y Agustín Graneros (8), e ingresaron Luciano Ferreyra (23) y Jorge Juárez (18).
2' ST ¡Gol de San Martin!
El recién ingresado Luciano Ferreyra (que ingresó por Lautaro Ovando) puso de cabeza el 1-0 parcial a favor del conjunto que dirige Andrés Yllana.
¡Empezó el segundo tiempo!
El "Santo" y el "Rojo" ya juegan la segunda mitad del encuentro amistoso.
Terminó el primer tiempo
En una primera mitad que fue de mayor a menor, el "Santo" fue claro dominante en los primeros 25 minutos. Por otro lado, en los minutos restantes, los dirigidos por Walter Arrieta pudieron nivelar el encuentro y proponer su juego.
40' PT: ¡Lo tuvo "Rojo"!
Tras un Tiro libre, Matías Smith controló la pelota en el área, desbordó y definió un tiro que se fue apenas desviado al lado del palo derecho de Sand. Oportunidad muy clara para el conjunto de Walter Arrieta.
35' PT: Tiro desviado de Franco Barrera
En un tiro libre en el costado izquierdo del área que defiende Sand, el "2" de Tucumán Central remató y la pelota se fue por encima del travesaño.
29' PT: Amarilla en el "Santo"
Facundo Pons (9) fue amonestado tras un fuerte empujón a Franco Barrera.
28' PT: Amonestado Julio Escobar
El número "6" del conjunto de Villa Alem vio la tarjeta amarilla tras una dura infracción en mitad de la cancha.
27' PT: El "Rojo" pudo salir del asedio
En estos minutos, el conjunto de Villa Alem pudo equilibrar el encuentro y, si bien no genera peligro en el arco de Darío Sand, aleja el peligro de su propia área.
19' PT: Otro intento del "Santo"
En los pies de Ovando que desbordó, se metió en el área y, desde el extremo izquierdo del área chica, remató. El arquero Tonini se empieza a convertir en la figura del partido.
16' PT: ¡Lo tuvo Pons en dos ocasiones!
Primero con un débil remate dentro del área y luego, en la segunda jugada, remató un fierrazo que fue rechazado por Tonini al córner.
13' PT: Insiste San Martín
El conjunto de Yllana tiene al "Caco" García y a Facundo Pons como los jugadores más desequilibrantes, pero no pueden quebrar el cero en el arco que defiende Nicolás Tonini.
9' PT: ¡Respondió Tucumán Central!
Tras un lateral por izquierda, Matías Smith la bajó de cabeza para que Nelson Martínez Llanos remate y, por un desvío en un defensor, se fue rozando el palo izquierdo del arco que defiende Darío Sand. Córner para el "Rojo".
6' PT: Doble intento para el "Santo"
Tras un desborde del "Caco" García, la pelota se fue rechazada al corner por el arquero Tonini. En la siguiente jugada, el propio arquero contuvo un remate de cabeza que buscaba el ángulo izquierdo. Por ahora, superior el conjunto de Yllana
¡Empezó el partido!
El "Santo" y el "Rojo" ya disputan el encuentro en la Ciudadela
Los equipos ya se encuentran en el campo de juego
Los conjuntos dirigidos por Andrés Yllana y Walter Arrieta, respectivamente, ya están listos para disputar el encuentro
Los equipos se marchan al vestuario
En minutos se disputará el amistoso entre San Martín y Tucumán Central
Se empiezan a colmar las plateas de cara al encuentro
La gente de San Martín se acerca al estadio para acompañar al equipo en este amistoso
El plantel del "Santo" ultima detalles en el calentamiento
Así luce el estadio a 15 minutos del inicio
¡Formación confirmada en San Martín!
Este será el "11" que saldrá a la cancha esta tarde en el conjunto de Yllana
La gente empieza a llegar al estadio
Al rededor de La Ciudadela, los hinchas del "Santo" llenan de color la jornada
Así entra en calor el conjunto de Villa Alem
Nicolás Tonini será el arquero de Tucumán Central el día de Hoy, en reemplazo de Daniel Moyano que sufrió una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.
GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado
Así luce el vestuario del "Santo"
La foto fue compartida por el club, a través de sus redes sociales oficiales
El equipo de Villa Alem ya reconoce el campo de juego y se prepara para el partido
GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado
Los jugadores del "Rojo" recorren las instalaciones del estadio
¡Tucumán Central ya se encuentra en el estadio!
Estos son los citados por Andrés Yllana para disputar el partido de hoy
Estos son los convocados por Walter Arrieta para el encuentro de esta tarde
Lo que tenés que saber
El "Santo" recibe al "Rojo" de Villa Alem en La Ciudadela desde las 17.30, en el marco del último amistoso de pretemporada para el equipo dirigido por Andrés Yllana