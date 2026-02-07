"Me escapaba para venir": las confesiones de Aníbal Terán, la figura del rugby que brilla en el fútbol de las Intervillas

Ese entusiasmo convivía, por entonces, con una exigencia máxima. Terán era jugador de alto rendimiento en el rugby tucumano, pieza estable del seleccionado y de Tucumán Rugby. “Era complicado. A fines de enero ya estaba en plena pretemporada. Jugar las Intervillas era medio una falta de respeto para el plantel, porque si me lesionaba era un problema serio”, admite con una sonrisa. Aun así, se las ingeniaba. “A veces me escapaba calladito, jugaba y me iba. Alguna vez me delataron porque salí en una foto en el diario y se enojaron… pero era muy divertido”, dice entre risas. Tras su retiro del rugby, en 2011, ya sin culpas ni escondites, empezó a disputar casi todas las ediciones completas.