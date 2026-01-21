Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: estilo moderno, espaciós luminosos y un mega gimnasio

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación y, mientras avanzan con los planes de casamiento previstos para diciembre en Buenos Aires, también comparten parte de su vida cotidiana en el exterior. En ese contexto, la pareja dejó ver detalles de la mansión que habitan en Miami, una propiedad que refleja el equilibrio entre intimidad, confort y estilo moderno.
Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la casa se destaca por sus espacios amplios y luminosos, grandes ventanales y una decoración minimalista que apuesta por tonos neutros y ambientes integrados. El diseño contemporáneo y la cuidada selección de mobiliario convierten a la vivienda en un refugio ideal entre compromisos profesionales, viajes y momentos de descanso.
Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: estilo moderno, espaciós luminosos y deco minimalista
La casa en cuestión ue adquirido por Rodrigo de Paul tras su separación de Tini Stoessel,impulsado por la convicción de que la relación tendría una segunda oportunidad. Con la reconciliación ya consolidada, esa casa se convirtió en el lugar elegido para compartir la vida cotidiana en este nuevo capítulo junto a la cantante.
Con un valor estimado en 3,7 millones de dólares, la propiedad se caracteriza por su desarrollo en una sola planta, lo que aporta comodidad y practicidad, especialmente para los hijos del futbolista y los animales de la pareja. Ubicada en un terreno amplio y rodeado de vegetación, presenta un diseño moderno y equilibrado, sin caer en lujos ostentosos. Aunque no es la más imponente del vecindario, sobresale por su estilo refinado y sus terminaciones de calidad.
La pileta climatizada aparece como uno de los grandes diferenciales del lugar, pensada para ser disfrutada durante todo el año. El confort atraviesa cada ambiente, desde los sectores comunes amplios hasta los dormitorios bien distribuidos, adaptados a la rutina de dos figuras públicas.
La elección de mudarse allí se dio en paralelo a un viaje significativo: Tini participó de un show de Coldplay invitada por Chris Martin, mientras que Rodrigo tiene previsto jugar en el Inter de Miami. Ambos aprovecharon ese contexto profesional para afianzarse en la ciudad y comenzar esta nueva etapa de convivencia.
Gimnasio privado y bienestar integral: así es el espacio de entrenamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en su mansión de Miami
El gimnasio privado forma parte de la casa como un espacio pensado tanto para el gusto personal de la pareja como para cubrir sus necesidades de entrenamiento. De Paul utiliza estas instalaciones para cumplir con un plan físico exigente, mientras que Tini las aprovecha para su preparación artística, combinando rutinas corporales con ejercicios orientados a su desempeño en el escenario. Tener un gimnasio propio les permite optimizar tiempos y entrenar con mayor comodidad.
El área cuenta con máquinas de última generación y sectores destinados al trabajo funcional. Integrado a la pileta y a los espacios de relax, este ambiente consolida la idea de una vivienda diseñada para promover el bienestar integral.