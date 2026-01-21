Secciones
EspectáculosFamosos

Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: estilo moderno, espaciós luminosos y un mega gimnasio

La propiedad está valuada en 3,7 millones de dólares y combina comodidad, elegancia y privacidad.

Así es la espectacular mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami Así es la espectacular mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami Clarín
Hace 1 Hs

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación y, mientras avanzan con los planes de casamiento previstos para diciembre en Buenos Aires, también comparten parte de su vida cotidiana en el exterior. En ese contexto, la pareja dejó ver detalles de la mansión que habitan en Miami, una propiedad que refleja el equilibrio entre intimidad, confort y estilo moderno.

Tini Stoessel le dibujó unos corazones y Rodrigo De Paul se los tatuó

Tini Stoessel le dibujó unos corazones y Rodrigo De Paul se los tatuó

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la casa se destaca por sus espacios amplios y luminosos, grandes ventanales y una decoración minimalista que apuesta por tonos neutros y ambientes integrados. El diseño contemporáneo y la cuidada selección de mobiliario convierten a la vivienda en un refugio ideal entre compromisos profesionales, viajes y momentos de descanso.

Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: estilo moderno, espaciós luminosos y deco minimalista

La casa en cuestión ue adquirido por Rodrigo de Paul tras su separación de Tini Stoessel,impulsado por la convicción de que la relación tendría una segunda oportunidad. Con la reconciliación ya consolidada, esa casa se convirtió en el lugar elegido para compartir la vida cotidiana en este nuevo capítulo junto a la cantante.

Así es la espectacular mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami Así es la espectacular mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami El Trece

Con un valor estimado en 3,7 millones de dólares, la propiedad se caracteriza por su desarrollo en una sola planta, lo que aporta comodidad y practicidad, especialmente para los hijos del futbolista y los animales de la pareja. Ubicada en un terreno amplio y rodeado de vegetación, presenta un diseño moderno y equilibrado, sin caer en lujos ostentosos. Aunque no es la más imponente del vecindario, sobresale por su estilo refinado y sus terminaciones de calidad.

La mansión de Tini y Rodrigo de Paul cuenta con una mega pileta La mansión de Tini y Rodrigo de Paul cuenta con una mega pileta Ciudad Magazine

La pileta climatizada aparece como uno de los grandes diferenciales del lugar, pensada para ser disfrutada durante todo el año. El confort atraviesa cada ambiente, desde los sectores comunes amplios hasta los dormitorios bien distribuidos, adaptados a la rutina de dos figuras públicas.

La elección de mudarse allí se dio en paralelo a un viaje significativo: Tini participó de un show de Coldplay invitada por Chris Martin, mientras que Rodrigo tiene previsto jugar en el Inter de Miami. Ambos aprovecharon ese contexto profesional para afianzarse en la ciudad y comenzar esta nueva etapa de convivencia.

La mansión de Tini y Rodrigo de Paul se caracteriza por tener espacio muy luminosos La mansión de Tini y Rodrigo de Paul se caracteriza por tener espacio muy luminosos Ciudad Magazine

Gimnasio privado y bienestar integral: así es el espacio de entrenamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en su mansión de Miami

El gimnasio privado forma parte de la casa como un espacio pensado tanto para el gusto personal de la pareja como para cubrir sus necesidades de entrenamiento. De Paul utiliza estas instalaciones para cumplir con un plan físico exigente, mientras que Tini las aprovecha para su preparación artística, combinando rutinas corporales con ejercicios orientados a su desempeño en el escenario. Tener un gimnasio propio les permite optimizar tiempos y entrenar con mayor comodidad.

El área cuenta con máquinas de última generación y sectores destinados al trabajo funcional. Integrado a la pileta y a los espacios de relax, este ambiente consolida la idea de una vivienda diseñada para promover el bienestar integral.

Temas MiamiRodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: cuándo será la fiesta, dónde y qué figuras internacionales estarían en la lista de invitados

Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: cuándo será la fiesta, dónde y qué figuras internacionales estarían en la lista de invitados

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios