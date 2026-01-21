Así es la mansión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: estilo moderno, espaciós luminosos y un mega gimnasio

Con un valor estimado en 3,7 millones de dólares, la propiedad se caracteriza por su desarrollo en una sola planta, lo que aporta comodidad y practicidad, especialmente para los hijos del futbolista y los animales de la pareja. Ubicada en un terreno amplio y rodeado de vegetación, presenta un diseño moderno y equilibrado, sin caer en lujos ostentosos. Aunque no es la más imponente del vecindario, sobresale por su estilo refinado y sus terminaciones de calidad.